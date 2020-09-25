頭份市中央路種落羽松 人行枕木紋上底色

3.4億元苗栗縣頭份市中央路「漫步苗北雙城-頭份竹南城市慢行綠網」建置工程 ，開始要種樹了，預計種下近千棵喬木，中央分隔島雙排行道樹，近年來很夯的落羽松在列，都是苗栗縣首例，縣府工務處強調以人本出發，規畫優質景觀及設計。

頭份市、竹南鎮近年來發展迅速，頭份市10萬3978人，全縣人口最多，竹南鎮也有8萬6879人，中央路是連接頭份、竹南交通大動脈，縣府爭取前瞻基礎建設計畫補助，今年3月施工，重頭戲的綠美化，最近要在中央分隔島、人行道，種植喬木近千棵，人行道植栽1萬多棵灌木。

工務處指出，台灣積體電路製造股份有限公司在竹南科學園區特定區設廠，預計明年中開始營運，台積電效應，周邊的竹南、頭份朝國際城市發展，中央路在都心，因此綠網建置工程以人本出發，寬達6公尺的中央分隔島雙排行道樹，要種落羽松、茄苳、櫸木等喬木，及矮仙丹、小蠟及斑葉桔梗蘭，打造優質都市景觀。

施工期間配合自來水、瓦斯等民生管線汰換，一併減少將來可能爆管、漏氣等問題，此外，考量人車動線，工程長2.1公里的中央路，人行道將全面更新，15處斜交路口，畫設人行枕木紋，將採不同顏色壓花地坪，設置相關告示牌面，增加交通安全性。

工務處表示，綠網建置工程希望在明年春節前完工，中央路將種下近千棵高3公尺到5公尺的喬木，幾年之後綠蔭大道可期，美化景觀提升環境品質可期，施工期間造成用路人的不便，也請諒解。