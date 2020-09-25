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草漯沙丘景觀工程被混倒營建廢棄物 民代控人謀不臧

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
市議員舒翠玲今天質詢揭露，市府海岸管理處發包進行草漯沙丘景觀設施第二期工程，施工廠商非法以營建廢棄物進土整地，海管處沒及時查核，缺失不少。圖／市議員舒翠玲提供
市議員舒翠玲今天質詢揭露，市府海岸管理處發包進行草漯沙丘景觀設施第二期工程，施工廠商非法以營建廢棄物進土整地，海管處沒及時查核，缺失不少。圖／市議員舒翠玲提供

草漯沙丘是桃園沿海重要生態亮點，市府海岸管理處發包進行景觀設施第二期工程，未料卻爆出施工廠商非法以營建廢棄物進土整地，直到7月中才被發現查辦。市議員舒翠玲今質詢抨擊海管處「做賊喊抓賊」，不僅先未按程序變更地目，逕在濕地保護區與地質公園範圍上施作，且6月整地期間，廠商至少300輛車次混倒廢電纜、廢木材等事廢，「難道完全沒人知情嗎」，還用密件移送給保七總隊，人謀不臧有圖利嫌疑。

市長鄭文燦強調，事前不知情，「若有查獲違法該移送就移送，公務員若有疏失也會有處分」。海管處長林立昌澄清土地為農牧用地，並非保護區土地，但確實未先做好土地變更，正在補正程序，另廠商違法倒營建廢棄物，「我們也是受害者」，以密件移送是基於偵查不公開，該工程現為停工狀態，之後將請汙染行為人恢復土地原狀。

在觀音的草漯沙丘景觀設施新設工程將設置停車場與人行步道，依據現場施工告示牌，由岳暘營造有限公司負責施工，施工期間為4月20日至8月17日，另依據海管處提供合約，該廠商6月2日至6月20日進土整地，回填數量3千立方公尺。

舒翠玲今天質詢揭露，該工程範圍分屬4筆地號，經查證部分位於國家濕地範圍內與地質公園的環境教育區域，但要施作停車場，海管處卻完全沒有事先申請變更為交通用地，也沒有申請農地改良，接連詢問地政局長陳錫禎、農業局長郭承泉等人可否如此？局長都說依法要申請。

舒翠玲再進一步批評市府沒有做好變更設計與追加減預算，就叫廠商進行整地工程，明顯涉及圖利，且過程中還傾倒大量營建廢棄物，並秀出整地照片，直指6月整整19天進行填土，「回填內容跟填土合約不同，難道都沒人起疑嗎？」批評市府海管處即便接獲民眾檢舉也視而不見，是抓賊的人在包庇賊嗎？

「案件被列為密件，是見不得人還是想包庇吃案？」舒翠玲也提到，施工廠商違法以營建廢棄物混充整地，先是回填土方涉及假買賣，最後案件也竟被以密件移送，且據了解6月17日當天海管處與清潔隊人員竟與施工廠商到草漯派出所找所長，處處都啟人疑竇！

鄭文燦強調，他事前不知道此事，已經要求環保局與海喘處查獲違法該主動移送就移送，目前保七與地檢署都在偵辦，並強調景觀工程不在地質公園與保護區範圍內，「遇到賊不是我們的責任，但抓賊就是我們的責任」，若公務員有責一樣要移送。

海管處林立昌會後說明，該景觀工程是為了提供草漯沙丘遊客一處好的休憩環境，且能方便停車，施工範圍並不在保護區與地質公園範圍內，屬於一般農牧用地，由於相關人員包括施工科長與承辦人未事先完成變更地目等，已經懲處。

至於承攬廠商沒有遵守進土規定，經開挖發現壤土被換成營建廢棄物回填，數量尚無法確定，違反行為已在7月15日移送給保七總隊偵辦，九月移給地檢署，由於偵查不公開，相關檔案文件都以密件處理，目前正待司法調查，並強調現場工地主任與品管人員都已撤換，公務員沒善盡督導之責也有懲處，「沒有做賊喊抓賊，我們是主動移送的人」。

另議員提及與廠商到草漯派出所一事，林立昌解釋這是，當時警方知道要蓋停車場，考量很多民眾曾因停放車輛被敲玻璃，希望海管處與廠商可以做監視器加強監控，並替進出道路畫紅線，也順便提醒清潔中隊加強巡查是否有人傾倒廢棄物，是善意提醒，強調與本案無關，遺憾被張冠李戴。

市議員舒翠玲今天質詢揭露，市府海岸管理處發包進行草漯沙丘景觀設施第二期工程，施工廠商非法以營建廢棄物進土整地，海管處沒及時查核，缺失不少。圖／市議員舒翠玲提供
市議員舒翠玲今天質詢揭露，市府海岸管理處發包進行草漯沙丘景觀設施第二期工程，施工廠商非法以營建廢棄物進土整地，海管處沒及時查核，缺失不少。圖／市議員舒翠玲提供
市議員舒翠玲今天質詢揭露，市府海岸管理處發包進行草漯沙丘景觀設施第二期工程，施工廠商非法以營建廢棄物進土整地，海管處沒及時查核，缺失不少。圖／市議員舒翠玲提供
市議員舒翠玲今天質詢揭露，市府海岸管理處發包進行草漯沙丘景觀設施第二期工程，施工廠商非法以營建廢棄物進土整地，海管處沒及時查核，缺失不少。圖／市議員舒翠玲提供
市議員舒翠玲今天質詢揭露，市府海岸管理處發包進行草漯沙丘景觀設施第二期工程，施工廠商非法以營建廢棄物進土整地，指控海管處抓賊的人就是賊。記者張裕珍／攝影
市議員舒翠玲今天質詢揭露，市府海岸管理處發包進行草漯沙丘景觀設施第二期工程，施工廠商非法以營建廢棄物進土整地，指控海管處抓賊的人就是賊。記者張裕珍／攝影
市議員舒翠玲今天質詢揭露，市府海岸管理處發包進行草漯沙丘景觀設施第二期工程，施工廠商非法以營建廢棄物進土整地，指控海管處抓賊的人就是賊。記者張裕珍／攝影
市議員舒翠玲今天質詢揭露，市府海岸管理處發包進行草漯沙丘景觀設施第二期工程，施工廠商非法以營建廢棄物進土整地，指控海管處抓賊的人就是賊。記者張裕珍／攝影
市長鄭文燦（右）會後與海管處長林立昌（左）說明。記者張裕珍／攝影
市長鄭文燦（右）會後與海管處長林立昌（左）說明。記者張裕珍／攝影

廢棄物 保護區 公務員

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