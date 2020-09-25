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中秋、國慶連假車多時段 苗栗縣公布疏道管制措施

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
中秋節、國慶日連續假期，苗栗縣台61線西濱快速道路竹南路段7處平交路口，部分時段管制。圖／苗栗縣警局提供
中秋節、國慶日連續假期，苗栗縣台61線西濱快速道路竹南路段7處平交路口，部分時段管制。圖／苗栗縣警局提供

中秋節國慶日連續假期接踵而至，公路總局苗栗工務段今天公布台61線西濱快速道路，竹南路段7處平交路口管制時段，苗栗縣警局並規畫風景區交通疏導措施，提醒用路人注意配合。

中秋節10月1日至4日，國慶日10月9日至11日連續假期，苗栗工務段因應台61線可能湧現的返鄉及旅遊車潮，部分時段封閉台61線竹南路段平交路口，其中，3日、4日、10日及11日晚上8點至晚上11點，台61線87公里加600公尺崎頂路口封閉，4日及11日將視現場車流狀況，提早解除封閉，。

3日、4日、10日及11日下午1點至晚上11點，89公里加670公尺龍好街11巷口、91公里加520公尺復興路口、92公里加330公尺中美里路口、台92公里加900公尺保福路口、94公里加200公尺南垃圾場路口、101公里加300公尺苗11大山腳路口封閉。

縣警察局規畫交通疏導措施，大湖、泰安風景區連假期間，下午3點以後，機動管制新外環道苗62-2線進出泰安風景區車流，泰安風景區車輛由苗62線進出；台13線三義木雕街及勝興車站部分，國道1號三義交流道至水美街沿線派遣警力燈控及取締違規停車。

南庄慢城部分，交通尖峰時段在南庄外環道及西村大橋橋頭，機動實施強制分流管制措施，引導車輛循西村大橋→西村聯絡道→124縣道→中正路逆時針方式行駛，嚴格實施市區單行道管制；此外，鹿場部落風美溪苦花潭、通霄落日大道、拱天宮及後龍鎮好望角等熱門景點，加強疏導及違規取締。

中秋節 國慶 南庄

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