台南佔地最大古蹟 山上水道博物館引進電動遊園車

台南山上花園水道博物館占地20公頃，擁有廣闊的戶外空間，加上園區鋪面完整，很受親子及銀髮族群遊客的喜愛，為了提供更多元遊憩體驗及方便遊園，文化局引進電動遊園車，今天試車，造型可愛，遊客爭相拍攝，將在中秋連假啟用。

文化局指出，山上花園水道博物館是台南市最大的國定古蹟，由於園區廣闊，不少遊客反映可以設置遊園車接駁導覽，文化局考量後，決定順應民意，從10月1日起，引進遊園車，先試辦3個月試水溫。

目前規畫每30分鐘行駛一班，遊園車車資為50元，目前優惠價30元，行車路線由入口廣場沿山仔頂大道，經宮之森圓環、八田水池，繞行彌四郎圓環後，順著巴爾頓大道回到入口廣場，在彌四郎圓環有設一處中途下車站，遊客可下車進入博物館參觀後，再持票到圓環搭車返回入口處。

山上水道博物館除了博物館區擁有珍貴的百年淨水設施及建築外，入口兩側的花園區及密林區，都是廣闊的戶外空間，日治時期，還是台灣最大的高爾夫球場，國民政府來台後，還曾被規畫成苗圃，樹種豐富，兼具文化及環境生態價值。

文化局表示，10月份正逢水道博物館周年慶，加上國慶煙火即將在台南舉辦，預計將湧入大批觀光人潮，希望透過遊園車加入，能吸引更多遊客前來遊憩。