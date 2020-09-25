新竹縣教保與特教AI學習平台 望能培養所有孩子天賦
經濟部工業局推動普及智慧城鄉生活應用計畫，與新竹縣合作辦理教保服務場所及特教AI學習發展平台，希望能藉由STEAM教學資源，以AI陪伴平台、機器人互動探索、多元互動內容，以及幼兒觀測學習4面向，讓優秀孩子能啟發天賦、好奇心與直覺，成為未來國家重要的人才資源。
縣長楊文科在上午的成果會上表示，新竹縣是文化科技智慧城，經中央核定4000萬元經費，在35所幼兒園、國小進行示範，導入科技教育軟硬體於幼兒教育及特殊教育場域學習應用，希望讓學生都能透過智慧裝置與特殊教材資源，在未來科技社會不會缺席，縣府立場也是秉持投資教育不手軟的態度。
經濟部工業局電資組副組長顏鳳旗則說，教保服務場所及特教AI學習發展平台計畫可以算是「教育界國家隊」，此次與新竹縣的合作規畫向下扎根，計畫讓新竹縣44所幼兒園可以接受STEAM教材，主要關注在科技、藝術等教育面，更有清華大學幼教系協助，期望能藉由計畫驗證AI世代在未來資訊智慧化的競爭力。
計畫是以智慧系統平台、STEAM多元軟體內容、AI人工智慧硬體設備、大數據分析指標等專業服務，提供免費線上英語教學，並以雲端方式提供線上教學資源共享，教師可以利用開發的智慧型裝置讓學生進行互動學習，尤其可以介入弱勢或資源班幼兒、國小低年級學生的早起教育，讓每一位學生都不會因科技資源差距落後在起跑線上。
縣府教育處長楊郡慈表示，新竹縣教保服務場所及特教AI學習發展平台共涵蓋4個項目，分別是AI陪伴平台，有助第一線教師協助孩子學習STEAM數位教育資源，如數位繪閱讀活動（精裝繪本）、小牛頓系列與兒童周報，並輔以機器人互動探索，藉由機器人凱比應用，啟發孩子們學習興趣；多元互動內容則提供國內多家知名教育供應商課程；幼兒觀測學習則是藉由學習前後改變進行數據資料庫管理，掌握學生學習改變成效。
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