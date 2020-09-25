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新竹縣教保與特教AI學習平台 望能培養所有孩子天賦

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
成果發表會上由縣立竹東幼兒園的孩子搭配機器人凱比精彩演出揭幕。記者巫鴻瑋／攝影
成果發表會上由縣立竹東幼兒園的孩子搭配機器人凱比精彩演出揭幕。記者巫鴻瑋／攝影

經濟部工業局推動普及智慧城鄉生活應用計畫，與新竹縣合作辦理教保服務場所及特教AI學習發展平台，希望能藉由STEAM教學資源，以AI陪伴平台、機器人互動探索、多元互動內容，以及幼兒觀測學習4面向，讓優秀孩子能啟發天賦、好奇心與直覺，成為未來國家重要的人才資源。

縣長楊文科在上午的成果會上表示，新竹縣是文化科技智慧城，經中央核定4000萬元經費，在35所幼兒園、國小進行示範，導入科技教育軟硬體於幼兒教育及特殊教育場域學習應用，希望讓學生都能透過智慧裝置與特殊教材資源，在未來科技社會不會缺席，縣府立場也是秉持投資教育不手軟的態度。

經濟部工業局電資組副組長顏鳳旗則說，教保服務場所及特教AI學習發展平台計畫可以算是「教育界國家隊」，此次與新竹縣的合作規畫向下扎根，計畫讓新竹縣44所幼兒園可以接受STEAM教材，主要關注在科技、藝術等教育面，更有清華大學幼教系協助，期望能藉由計畫驗證AI世代在未來資訊智慧化的競爭力。

計畫是以智慧系統平台、STEAM多元軟體內容、AI人工智慧硬體設備、大數據分析指標等專業服務，提供免費線上英語教學，並以雲端方式提供線上教學資源共享，教師可以利用開發的智慧型裝置讓學生進行互動學習，尤其可以介入弱勢或資源班幼兒、國小低年級學生的早起教育，讓每一位學生都不會因科技資源差距落後在起跑線上。

縣府教育處長楊郡慈表示，新竹縣教保服務場所及特教AI學習發展平台共涵蓋4個項目，分別是AI陪伴平台，有助第一線教師協助孩子學習STEAM數位教育資源，如數位繪閱讀活動（精裝繪本）、小牛頓系列與兒童周報，並輔以機器人互動探索，藉由機器人凱比應用，啟發孩子們學習興趣；多元互動內容則提供國內多家知名教育供應商課程；幼兒觀測學習則是藉由學習前後改變進行數據資料庫管理，掌握學生學習改變成效。

經濟部工業局電資組副組長顏鳳旗表示，新竹縣被選為示範場域，有賴縣府與清華大學協助。記者巫鴻瑋／攝影
經濟部工業局電資組副組長顏鳳旗表示，新竹縣被選為示範場域，有賴縣府與清華大學協助。記者巫鴻瑋／攝影
成果發表會展示透過雲端軟體與托幼現場軟硬體整合，楊文科手中所持的機器人就是目前使用的教學互動裝置。記者巫鴻瑋／攝影
成果發表會展示透過雲端軟體與托幼現場軟硬體整合，楊文科手中所持的機器人就是目前使用的教學互動裝置。記者巫鴻瑋／攝影

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