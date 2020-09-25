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桃園八德2號社宅完工 10月19日起招租354戶

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市八德2號社會住宅近期完工，一至三房型總計354戶，每月租金5100元起跳。圖／桃園市住宅發展處提供
桃園市八德2號社會住宅近期完工，一至三房型總計354戶，每月租金5100元起跳。圖／桃園市住宅發展處提供

桃園市八德2號社會住宅近期完工，一至三房型總計354戶，每月租金5100元起跳，市府住宅發展處指出，八德2號預計10月19日至10月30日開放申請，民眾可備妥相關文件透過網路或親洽桃園市政府住宅發展處送件提出申請，最快明年1月可入住。

八德2號社會住宅座落八德區豐田二路，與八德1號同樣位於八德擴大重劃區，該社宅鄰近八德區公所、豐德公園、興仁花園夜市及捷運綠線G01站，整體生活機能方便。

八德2號總計提供354戶出租，分3種房型，一房型214戶（17坪套房）、二房型106戶（25坪及33坪）、房型三34戶（37坪），採分5級租金制；一房型套房月租5100至7000元、二房型每月租金5700至1萬1800元、三房型月租9300至1萬2700元。

市府住發處指出，社宅招租申請條件須為18歲以上，設籍桃園市滿1年或於桃園市就學或就業，家庭成員於基隆、臺北、新北、桃園、新竹縣市均無自有住宅，每人每月平均所得低於5萬3484元，不動產總價值低於540萬元，即符合八德2號社宅申請資格，相關申請資訊可上桃園市政府住宅發展處網站http://ohd.tycg.gov.tw/查詢。

住宅發展處提醒民眾，距離受理申請日尚有1個月時間，建議民眾可於公告期間，先將應檢附文件備齊，並注意相關證明文件有效期限；如已申請過八德1號社會住宅且審查資格合格的民眾，可直接攜帶申請書與身分證到住宅發展處辦理，省去檢附資料。

桃園市八德2號社會住宅近期完工，一至三房型總計354戶，每月租金5100元起跳。圖／桃園市住宅發展處提供
桃園市八德2號社會住宅近期完工，一至三房型總計354戶，每月租金5100元起跳。圖／桃園市住宅發展處提供

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