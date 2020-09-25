連鎖品牌店插旗 苗縣府商圈咖啡、火鍋店一級戰區

苗栗縣政府商圈咖啡、火鍋店林立，連鎖品牌店星巴克、路易莎咖啡、洄饗極の鍋物又來插旗，一級戰區競爭激烈，美食部落客瑋瑋認為市場有需求，自然會有店家進來，消費者在價格、口味等方面，將有更多元的選擇。

星巴克、洄饗極の鍋物在苗栗市國華路，路易莎咖啡在苗栗市民族路，最近都掛起招牌，預告即將開幕，許多民眾注目並熱議，臨近縣府一帶咖啡、火鍋店各有10多家，連鎖店品牌進駐，競爭勢必更加激烈，一級戰區民眾也拭目以待。

瑋瑋分析認為有需求自然有店開，她說，咖啡店自由度很高，沒有太多時間限制，又有Wi-Fi無線網路，可以很悠閒坐著品嘗，閱讀、聊天甚或辦公，消費者喜歡來就容易客滿，咖啡店就會多；此外，苗栗人喜歡吃火鍋，且開店不用找廚師，要求好食材，顧客可以根據喜好自己煮，火鍋店一家接著一家開。