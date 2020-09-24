聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園通勤族注意！火車站前公車站位將遷往軌道願景館
捷運綠線工程持續施工，桃園車站未來將共構打造綠線G07車站，由於施工範圍將擴大，考量公車將無足夠距離回轉，且復興路車流量大且公車站位已飽和，市府交通局今指出，站前樂活巴L112路線、市區客運5063路、706路、706A路與公路客運5116等路線站位自28日起遷至桃園火車站2號出口旁的桃園軌道願景館、萬壽路三段245號。
市府交通局指出，由於萬壽路無路肩、無人行道，公車停靠會占用道路，影響車行安全等問題，交通局已於萬壽路上設置標線型人行道以及長廊式候車亭，並規畫「分群候車」，將往返市府的樂活巴L112路線安排於近火車站出口處，其次為桃園客運所營運的5063路與5116路，最後為統聯客運營運之706路、706A路線。
另也將重慶街、萬壽路三段等路段調整為單行道，希望可以減少公車路線、站位調整對地方交通往返帶來衝擊，讓台鐵轉乘公車沒有太大問題，也希望民眾多體諒配合。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言