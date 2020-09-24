設計拿金質獎 桃園橫山書法藝術館施工品質落漆

桃園市政府在大園區進行橫山書法公園暨書法藝術館興建工程，曾獲2018國家卓越建設獎最佳規畫設計類金質獎，雖已完工但卻遲未通過驗收，市議員游吾和今天質詢直言施工品質差，地坪龜裂、牆面滲水，追加預算達2.5億元，是在浪費納稅人的錢。市長鄭文燦坦言「建築設計很好，但施工品質不好」，文化建設不會倉促開幕，務必將它做好。

市府工務局長賴宇亭說，廠商若有疏失將依合約規定處理，新建工程處長曾清祥也強調，屬於廠商缺失衍生的修復成本全由廠商負擔，現為正式驗收缺失改善階段，包含重新施作室內外地坪等，預計11月完成驗收，並點交給桃園市立美術館於明年開館。

大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程預算金額為1億7187萬餘元，當時採評分及格最低標決標，2017年9月8日開工，其中橫山書法藝術館號稱為國內第一座由官方經營、以書法藝術為主題的美術館，以公園為「硯台」、陂塘為「墨池」的意象發想，希望將書法藝術融入文創生活美學，成為青埔地區的休閒新景點、藝文新地標。

工程開工3年還沒完成，游吾和2度辦理會勘發現，「最基本的地坪、牆壁和草坪都有問題，到現在還在改善工程缺失，難怪驗收不過」，據悉一直追加預算達2.5億元，要求政風介入，「該懲罰就要懲罰」，不能動輒幫廠商追加預算，太浪費納稅人的錢。

「文化設施要做到好才能開幕」，鄭文燦認為，規畫設計與實際施工有落差，可能是因當時是以最低價得標有關，若該追加預算就要追加，務必要將工程作好。