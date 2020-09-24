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苗栗縣公有地今天又標售逾10億 縣府將優先償還貸款

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣標售高鐵特定區公有地再傳佳音，今天共標出竹南科學園區周邊、高鐵特定區共8筆土地，標金逾10億元，圖為8月間標出的高鐵區公有地。報系資料照
苗栗縣標售高鐵特定區公有地再傳佳音，今天共標出竹南科學園區周邊、高鐵特定區共8筆土地，標金逾10億元，圖為8月間標出的高鐵區公有地。報系資料照

苗栗縣政府標售公有地今天再傳佳音，繼8月間順利標出11筆高鐵特定區及周邊公有地後，縣府今天辦理竹科竹南基地周邊地區及高鐵苗栗車站特定區區段徵收抵價地，共標出2筆科技商務專用區及6筆住宅區土地，標售金額總計達10億1425萬2888元。

縣府下午宣布這項消息指出，今天標出的8筆土地，其中4筆位於竹科竹南基地、4筆位於苗栗高鐵特定區，得標者為北部建商、開發商及縣內企業，縣長徐耀昌感謝他們對縣政經營成果的肯定，並看好苗栗縣未來發展性與投資價值。

苗栗縣標售高鐵特定區、竹南科周邊地區抵價地多時，但過去高鐵區公有土地曾流標高達31次，今年8月間終於順利標出其中11筆土地，標售金額37億1633萬元，苗栗縣縣有財產開發基金目前仍有約55億元貸款，1年利息支出近6500萬元，今天又標出逾10億元土地，縣府表示標售所得金額將優先償還竹科竹南基地周邊地區及高鐵苗栗車站特定區區段徵收基金部分貸款，以減輕利息支出負擔。

苗栗縣 區段徵收 徐耀昌

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