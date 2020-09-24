桃園大溪這橋太窄不能會車 尖峰時段捷徑打折扣

桃園市大溪區南興里與八德區霄裡里交界處的營盤橋長20多公尺，橋面只有2公尺寬，因為是改區域來往大溪、八德的捷徑，上下班車多有不能會車，有時候像「黑羊白羊過橋」，互不相讓，或要讓但是後面車已經跟上來退不出去，有不小心火氣上來也吵起來。

市議員陳治文指出，營盤橋是大溪南興地區到八德區中山路、三元宮與平鎮區關路缺方向的捷徑，可以省下10多分鐘的車程，尖峰時段更可以省近半小時，大溪這端住家稻田多，不只上班族反映橋面太窄，農民也說有的大型農機車輛過不去，更不用說會車，地方上希望趕快拓寬。