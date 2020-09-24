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桃青農照片遭冒用 販售劣質丹參粉詐財

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市青農葉芷妘丹參品牌遭不肖廠商盜用，於網路上販售劣質丹參粉。圖／葉芷妘提供
桃園市青農葉芷妘丹參品牌遭不肖廠商盜用，於網路上販售劣質丹參粉。圖／葉芷妘提供

桃園市青農葉芷妘種植丹參，自立品牌「草本誠食」今年勇奪百大青農及2020農業百大精品，獲市長鄭文燦表揚為優秀青農，沒想到上個月起卻遭不肖廠商盜用照片，於網路上販售劣質丹參粉，讓她直呼冤枉自己是為了健康才賣本土安全藥材，也呼籲消費者千萬別上當受騙。

葉芷妘表示，8月初陸續接到有消費者打電話向她反映，「訂購的丹參粉遲遲沒到」，她喊冤自家從沒販售過丹蔘粉，且商品確認下訂後24小時內就會送達，也有顧客反映「收到的包裹上印有簡體字」，懷疑產品非本土生產，使品牌商譽嚴重受損，類似電話頭一個禮拜就接到7、8通，後續更有多達2、30通電話，好心顧客告知，才驚覺自家品牌遭冒用，向農業局申訴，警方也已通知葉到案製作筆錄。

經農業局調查，該不肖廠商於網路上架設名為「青農葉芷妘有機丹參粉」的「一頁式」廣告網站，謊稱為桃園市青農葉芷妘所種植販售的有機丹參粉，甚至在網站上放上葉芷妘各大頒獎典禮的照片作為宣傳，意圖使消費者信以為真。

農業局表示，網路不實廣告時有所見，依行政院農業委員會表示，詐騙網頁有六大特徵，包括網頁上沒有公司地址及客服電話，或是客服電話無人接聽、只留下電子信箱；售價明顯低於市場行情；常以限時或倒數方式吸引民眾；免運費、號稱有7天鑑賞期及可拆箱驗貨；只能使用貨到付款或信用卡付款；以及網頁大多夾雜簡體字、中國用語等。遇到詐騙可撥打農委會服務專線024499595，或防詐騙專線165。

葉芷妘說，其販售的產品為草本誠食丹參茶包跟丹參滴雞精，並無製作及販賣有機丹參粉產品，呼籲民眾如有遇見可疑網站，建議詢問當地農會或農民本人，才不會傷了荷包又傷身。

桃園市青農葉芷妘種植丹參，自立品牌「草本誠食」今年勇奪百大青農及2020農業百大精品。圖／葉芷妘提供
桃園市青農葉芷妘種植丹參，自立品牌「草本誠食」今年勇奪百大青農及2020農業百大精品。圖／葉芷妘提供

青農 詐騙 廣告

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