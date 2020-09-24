新生新生活 南亞科大舉辦國家防災週宣導活動

桃園市政府消防局第二大隊今天在南亞技術學院舉辦「新生新生活 震撼防災周」國家防災周宣導活動，以寓教於樂的方式體驗達到培養新生基礎防火防災觀念，並增進學生對水域活動相關安全意識及對消防工作認識，透過消防人員的專業解說使學生了解生活中各項安全之重要。

消防局特別在此次宣導現場設置「滅火器油盤滅火體驗」、「煙霧室避難體驗」、「地震車體驗」、「防溺宣導」、「CPR教學」等宣導攤位，配合校方安排使新生分組輪流操作體驗，培養學生生活中安全之觀念及危急時之應變有基礎的概念。