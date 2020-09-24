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逾3000公尺海拔重建369山莊 未來1樓變2樓

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
雪霸國家公園管理處辦理雪山主峰路線369山莊重建工程，新山莊設計為2層樓，公共空間將倍增，廁所也會改設在山莊內。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處辦理雪山主峰路線369山莊重建工程，新山莊設計為2層樓，公共空間將倍增，廁所也會改設在山莊內。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處辦理雪山主峰路線369山莊拆除重建工程，經費雖高達7200萬元，但因施工地點海拔高達3150公尺，運輸建材就是一大挑戰，雪管處先前2度招標都乏人問津，今天下午特別辦舉辦招標說明會，鼓勵廠商踴躍參與，期盼共同在台灣國際級登山路線上打造地標建築物。

標高3886公尺的雪山主峰是享譽國際登山路線「聖稜線」的門戶，每年吸引許多國內外登山愛好者前來，369山莊是雪山登頂前最重要的住宿點，但建物當年由林務局東勢林管處興建，迄今逾40年，建物老舊且結構受損，因此雪管處爭取拆除重建，新山莊已設計完成，可提供山友更優質服務，今天下午的招標說明會共有3家甲級營造業者到場，山莊興建工程預計10月6日上午9點截止投標、10點開標。

369山莊拆除重建後，建築將從現有1層增為2層樓，公共空間也倍增，強化許多對登山客的服務功能，除規畫有醫療室、乾燥間、餐廳及交誼空間，目前在山莊外的廁所也會改設在山莊內，方便山友使用，至於供餐將委外由專人負責，藉此控管廚餘量以減低對野生動物的影響，山莊床位也將改為抽籤制以求公平。

雪霸國家公園管理處副處長林文和指出，369山莊是山友攀登雪山主峰最重要的住宿點，現有106個床位可供山友上網登記住宿

，從去年1月到今年8月共600多天，其中多達466天登記超額，山莊改建規畫12人1間通舖，仍維持目前106個床位總量；目前369山莊採上網並依登錄先後順序提供山友免費入住，重建後將改為抽籤制， 不熟悉上網山友入住機會增加，提高公平性，管理方式也與其他高山型國家公園一致，在2個月前申請，1個月前抽籤排定入住。

他表示，新山莊將派遣人員進駐，山友採收費住宿，預估每床480元，目前369山莊由山友或協作員自行打理、烹煮餐點，未來將委外統一辦理供餐，如此可減少山友負重攜帶食材情況，且減少廚餘量。

除369山莊推動拆除重建，雪霸國家公園今年也籌建油婆蘭、瓢簞2棟山屋，因規模、量體較小，現已協調由內政部空勤總隊協助運輸建材。

山友 國家公園 雪山

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