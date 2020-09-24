桃園黑牌路燈3萬盞 鄭文燦：明年6月前完成審查納管

桃園市去年推動路燈換裝為智能LED路燈計畫，今年6月全數完成，但也衍生過去地方私設的「黑牌路燈」未納管，維護管理出現漏洞的爭議，市長鄭文燦經主持專案會議後，今天主持市政會議表示此類路燈約3萬盞，將請區公所、養護工程處及相關單位成立專案小組認定，將有公益使用的路燈納入管理，原則明年6月前全數完成納管。

全桃園路燈維護管理業務在去年起移交給市府養工處，並展開全面換裝節能智能路燈暨維護案，全市16萬盞路燈已在今年6月30日全部換裝為智能LED路燈，此計畫可節省路燈電費及提高妥善率，燈具若故障將會自動通報控制中心，減少巡修人力。

不過，養工處接管過去區公所設置路燈後，發現部分路燈為私人設置，其公益用途存有疑慮，難以接手養護管理，也因此迭有民眾陳情，路燈壞了許久，卻沒人要處理。

鄭文燦說，此類無編號的黑牌路燈約3萬盞，過去可能是民眾、民代要求直接裝設的，並未在帳上呈現，電費繳納也存有爭議，經專案會議討論，養工處已擬訂「桃園市政府路燈納管釘牌認定原則」及「未納管路燈處理原則」，要各區公所配合辦理。

鄭說，請各區公所就未編號路燈案件，先行依據桃園市政府路燈納管釘牌認定原則辦理認定作業後，再函文提報養護工程處續辦釘牌及納管作業，認定採公益性審查，若路燈設在社區要掌握須有一定開放性，也要請管委會與公所簽訂行政契約，若路燈設點公益性不足，如設在三合院內，明顯為私人使用，應移至馬路處，以利市府納管。

市府指出，若區公所無法依據上述原則辦理認定納管路燈，則可提報由區公所、本府養護工程處及相關單位成立之專案小組認定，經認定不符合桃園市政府路燈納管釘牌認定原則路燈，則辦理廢除作業，另考量地方民眾及民代需求與夜間通行安全，尚未編號的故障路燈皆由養工處先行修復，並由區公所及養工處同步辦理納管相關作業。