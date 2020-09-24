桃園平鎮停車場釀1死 民代疑結構外審、施工載重有疏失

桃園平鎮文化公園地下停車場工程4月崩塌意外1死，市議員詹江村今質詢質疑工安意外是一連串錯誤造成，除了結構設計疏失，結構外審、載重監工也有問題，不解營造廠最後竟無責，還能繼續後續回穩工程？交通局長劉慶豐說，營造施工並無問題，主要還是出在結構設計有誤，該案復工重建已委託台大外部審查，目標明年6月完工。

詹江村今天出示該停車場工程施工圖，圖說有說明限制施工載重1平方公尺為500公斤，但4月份縮時攝影記錄可發現重車進出頻頻，停車場堆滿高聳土丘，載重逾5噸，施工是否與計畫相符？且依桃園市建築執照應實施特殊結構或設備審查之構造規模及審查機構指定辦法，該案應符合結構外審規範，但為何不須外審？是否有規避嫌疑。

「若有外審並注意承載，就不會坍塌！」詹也提及，工安意外來自一連串疏失，也不解為何市長鄭文燦當初聲稱要找三大工會鑑定，最後竟變成建築師公會獨自鑑定？更不滿2億9500萬元還有前瞻計畫補助的工程，最後由建築師與結構技師扛責，遭假扣押與懲戒，營造廠完全沒事，還可繼續承攬回穩與復原標案，「看來關係不錯」。

劉慶豐說，意外發生後，他立刻指示了解灌漿、拆膜等施工有無符合規範，經檢視都沒有問題，車輛進出也無礙，「主要還是設計問題」，至於結構外審部分，無梁版工法非屬特殊結構工法，依其樓高與深度都不需要外審，但在此案後，市府已要求一定規模的無梁版結構應實施特殊結構審查，確保結構安全。

平鎮文化公園地下停車場意外發生後，在當事人同意最後由建築師公會獨立鑑定，交通局考量回穩工程重新發包，或要另找統包時效不及，因此仍由原營造廠施作，回穩工程2500萬元，由市府先行支付，由於屬於保險理賠範圍，目前正與保險公司積極聯繫，市府也委託律師執行當事人財產假扣押。