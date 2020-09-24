九九山莊訂房系統10月1日上線 走大霸不用帶現金

雪霸國家公園熱門登山步道大霸線中繼站新竹林區管理處「九九山莊」，配合雪霸入園申請許可10月1日改制，新竹林管處今天宣布， 「九九山莊官方網站暨訂房服務系統」配合同步上線，將來上山前可以提前繳費，不再需要帶現金爬山了！

九九山莊官方網站暨訂房服務系統，10月1日起上線，新竹林管處指出，山友先向「台灣國家公園入園入山線上申請服務網」申請大霸線入園，經雪霸國家公園管理初核後，根據通知電子郵件繳費後，經複核通過，即可收到入園許可。

山友只要攜帶身分證件、入園許可及列印住宿單，指定日期到九九山莊，現場向管理員報到後入住山屋，但許可證號不是床位號，床位須由現場管理員依實際報到情形安排。

林管處指出，為了增加適應時間，10月15日至31日，也開放已取得入園許可的山友，自行來信向系統申請匯款繳費的試辦服務，期間採雙軌制，只要取得入園許可，無論是想要先匯款繳費，或是現場再繳給管理員都可行，歡迎多加利用系統匯款繳費。

至於雪霸國家公園入園申請，10月起與玉山、太魯閣國家公園一致，入園日前2個月至入園日前5天，每天上午7點到晚上11點受理，雪霸處三六九山莊將來重建完工後，床位將研擬從目前的申請優先順序，改採抽籤制。