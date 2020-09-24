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推廣家庭照顧者服務資源 竹縣辦樂齡樂活青春嘉年華
新竹縣老人人口占全縣人口12.81%，目前縣內推估需使用長照服務的失能人口為9108人，為宣導新竹縣家庭照顧者服務資源，新竹縣家照者整合中心及4個服務據點攜手地方團體，今天在竹北市泰和里活動中心舉辦「我的漾young老時代—家照者樂齡樂活青春嘉年華」，除讓民眾了解長照服務資源，也展現長者終身學習的活力。
縣府社會處表示，新竹縣今年度獲衛福部補助1100萬元，設置竹縣家照者整合中心及竹北、湖口、竹東、尖石等4個家照者服務據點，積極推動長照2.0服務網，提供居家服務、日間照顧、專業服務、輔具及無障礙環境改善、喘息服務、交通接送、巷弄長照站、文化健康站等多元服務，協助分擔照顧者壓力，今年度共有5566個家庭使用長照2.0服務，服務經費已達5億3501萬餘元。
社會處長李國祿指出，家照者支持服務不僅協助照顧者紓壓，更與照顧者共同討論照顧方案，讓照顧者懂得善用各項長照服務資源，並可繼續工作及維持一定生活品質，成為「聰明照顧者」。
本次活動由家照者整合中心攜手新竹縣有智一同未來教育發展協會及新竹縣蒲公英關懷弱勢權益促進協會一同辦理，包括展示全縣家照者作品、家照者據點活動影片展示、義剪愛心團隊、長照及家照者服務資源介紹等，並邀請照顧者陳先生分享自身經驗。
陳先生表示，因爸爸罹患失智症，他決定從美國搬回台灣，剛成為照顧者時，經常感到手足無措且身心俱疲，所幸獲得家照者支持服務及日間照顧中心等資源協助後，除了讓爸爸得到妥善照顧，也讓自己有更多空間及時間能喘息，甚至還參加知識性講座課程，如認識咖啡、園藝植栽等，發展出新興趣。
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