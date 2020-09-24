台灣設計展新竹獸亮相 15公尺高巨大獸腳超吸睛

台灣設計展「靈魂人物」登場，15公尺高的新竹獸現身主場館體育館門口，黃綠相間巨大雙腳超吸睛，將成民眾搶拍的打卡熱點，市府指出，新竹獸分身將陸續在東門圓環、轉運站地下道、東門市場入口等處現身，若以App掃描街景，新竹獸還會「動」起來。

市長林智堅說，台灣設計展10月1日登場，是適合全齡的展覽，為了讓小朋友也能感受到設計展的好玩，新竹獸大小分身如躲貓貓般，藏在各個角落等著大小朋友來抓寶。

他說，策展團隊利用設計結合城市代表性建築，讓建築重新被看見，除了舊城區州圖、新州屋、美術館等5處古蹟、老建築，更透過新竹獸讓體育館、轉運站等活潑起來，讓民眾感受創意力爆發的城市風貌。

市府指出，未來透過App就能透過AR畫面與新竹獸互動，新竹獸在建築物上是部分呈現，讓民眾觀賞時發揮更多想像力，街頭還有系統性路標指示，幫助民眾輕鬆找到主場館。

總策展人劉真蓉說，新竹獸透過建築「長出」的巨型充氣裝置，引領大眾用新的角度欣賞竹市，例如轉運站長出巨大尾巴、護城河浮出背鰭、體育館伸出長長的獸腳，新竹獸以實體和虛擬的形式，出沒在城市步行廊道中，讓大家跟著新竹獸一起冒險和探索。