竹北中秋連假打造夢幻樂園 旋轉木馬、大型氣墊免費玩

中秋連假還沒想好帶小朋友去哪玩嗎？新竹縣竹北市公所10月1日起一連3天，將在高鐵新竹站對面廣場舉辦「竹夢魔法城」活動，除了有13組大型氣墊遊樂設施及可大小同樂的26公尺極限體能王氣墊，還有旋轉木馬、小火車、摩天輪，以及兒童劇表演、闖關遊戲和手作DIY等，通通免費玩。

竹北市公所表示，市公所已連續多年在兒童節舉辦大型活動，今年受疫情影響延期至中秋連假，此次以「竹夢魔法城」為主題，在高鐵七路、高鐵八路間廣場舉行，第一天上午就有漫威英雄角色，號召小朋友以小小魔法師裝扮加入遊行，前100名參加者可獲得氣球魔法棒1個。

現場設施除氣墊遊戲區，還有時下最夯的親子鐳戰射擊體驗活動、VR科技體驗、人體版手足球；舞台節目則有MOMO家族見面會、兒童劇、小丑氣球秀、泡泡達人秀及魔術等，還有美食胖卡餐車、闖關遊戲、手作DIY以及創意比賽拿大獎等。

竹北市公所指出，今年竹北市賦予兒童節不同的意義，募集社團法人新竹縣愛鄰社區關懷協會、台灣築心全人生命教育關懷協會以及新竹縣五峰鄉桃山國小等單位資助的200名小朋友許下心願，設立一座心願牆，在活動3天期間開放認養，歡迎民眾發揮愛心。