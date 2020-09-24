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竹北中秋連假打造夢幻樂園 旋轉木馬、大型氣墊免費玩
中秋連假還沒想好帶小朋友去哪玩嗎？新竹縣竹北市公所10月1日起一連3天，將在高鐵新竹站對面廣場舉辦「竹夢魔法城」活動，除了有13組大型氣墊遊樂設施及可大小同樂的26公尺極限體能王氣墊，還有旋轉木馬、小火車、摩天輪，以及兒童劇表演、闖關遊戲和手作DIY等，通通免費玩。
竹北市公所表示，市公所已連續多年在兒童節舉辦大型活動，今年受疫情影響延期至中秋連假，此次以「竹夢魔法城」為主題，在高鐵七路、高鐵八路間廣場舉行，第一天上午就有漫威英雄角色，號召小朋友以小小魔法師裝扮加入遊行，前100名參加者可獲得氣球魔法棒1個。
現場設施除氣墊遊戲區，還有時下最夯的親子鐳戰射擊體驗活動、VR科技體驗、人體版手足球；舞台節目則有MOMO家族見面會、兒童劇、小丑氣球秀、泡泡達人秀及魔術等，還有美食胖卡餐車、闖關遊戲、手作DIY以及創意比賽拿大獎等。
竹北市公所指出，今年竹北市賦予兒童節不同的意義，募集社團法人新竹縣愛鄰社區關懷協會、台灣築心全人生命教育關懷協會以及新竹縣五峰鄉桃山國小等單位資助的200名小朋友許下心願，設立一座心願牆，在活動3天期間開放認養，歡迎民眾發揮愛心。
另外，臉書粉絲專頁「藝遊竹北」也推出3波抽獎活動，獎項有瞬間魔方魔術道具、哈利波特套書1~7集、熱壓三明治點心機、方形可口鬆餅機、新大竹北商旅住宿抵用券、新竹豐邑喜來登大飯店的喜波波疊疊樂及盛宴平日下午茶券、岩漿火鍋餐券、火山岩燒肉餐券、卡菲努努景觀餐廳PIZZA券，相關活動資訊可上臉書「藝遊竹北」或竹北市公所官方網站查詢。
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