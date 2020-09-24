快訊

又抓到！台中業者自大陸進口口罩 假冒國家隊醫用口罩販售

共軍西南海域演習：東沙群島失守，會有什麼衝擊？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹北中秋連假打造夢幻樂園 旋轉木馬、大型氣墊免費玩

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣竹北市公所10月1日起一連3天，將在高鐵新竹站對面廣場舉辦「竹夢魔法城」活動。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所10月1日起一連3天，將在高鐵新竹站對面廣場舉辦「竹夢魔法城」活動。圖／竹北市公所提供

中秋連假還沒想好帶小朋友去哪玩嗎？新竹縣竹北市公所10月1日起一連3天，將在高鐵新竹站對面廣場舉辦「竹夢魔法城」活動，除了有13組大型氣墊遊樂設施及可大小同樂的26公尺極限體能王氣墊，還有旋轉木馬、小火車、摩天輪，以及兒童劇表演、闖關遊戲和手作DIY等，通通免費玩。

竹北市公所表示，市公所已連續多年在兒童節舉辦大型活動，今年受疫情影響延期至中秋連假，此次以「竹夢魔法城」為主題，在高鐵七路、高鐵八路間廣場舉行，第一天上午就有漫威英雄角色，號召小朋友以小小魔法師裝扮加入遊行，前100名參加者可獲得氣球魔法棒1個。

現場設施除氣墊遊戲區，還有時下最夯的親子鐳戰射擊體驗活動、VR科技體驗、人體版手足球；舞台節目則有MOMO家族見面會、兒童劇、小丑氣球秀、泡泡達人秀及魔術等，還有美食胖卡餐車、闖關遊戲、手作DIY以及創意比賽拿大獎等。

竹北市公所指出，今年竹北市賦予兒童節不同的意義，募集社團法人新竹縣愛鄰社區關懷協會、台灣築心全人生命教育關懷協會以及新竹縣五峰鄉桃山國小等單位資助的200名小朋友許下心願，設立一座心願牆，在活動3天期間開放認養，歡迎民眾發揮愛心。

另外，臉書粉絲專頁「藝遊竹北」也推出3波抽獎活動，獎項有瞬間魔方魔術道具、哈利波特套書1~7集、熱壓三明治點心機、方形可口鬆餅機、新大竹北商旅住宿抵用券、新竹豐邑喜來登大飯店的喜波波疊疊樂及盛宴平日下午茶券、岩漿火鍋餐券、火山岩燒肉餐券、卡菲努努景觀餐廳PIZZA券，相關活動資訊可上臉書「藝遊竹北」或竹北市公所官方網站查詢。

新竹縣竹北市公所10月1日起一連3天，將在高鐵新竹站對面廣場舉辦「竹夢魔法城」活動，有13組大型氣墊遊樂設施，還有旋轉木馬、小火車、摩天輪，以及兒童劇表演等，通通免費玩。 圖／聯合報系資料照
新竹縣竹北市公所10月1日起一連3天，將在高鐵新竹站對面廣場舉辦「竹夢魔法城」活動，有13組大型氣墊遊樂設施，還有旋轉木馬、小火車、摩天輪，以及兒童劇表演等，通通免費玩。 圖／聯合報系資料照

新竹 北市 高鐵

延伸閱讀

中秋歡聚必入手 業者推薦賞月燒肉好去處

中秋連假將屆 交通部預估國道運輸尖峰在這一天

慶祝營運滿周年 竹北國民運動中心27日辦運動嘉年華

遠東化纖「道生油」外洩 油氣由新埔擴散至竹市、竹北

相關新聞

機場捷運航廈站運量跌7成 直達車調整班距延長至年底

新冠肺炎疫情仍未結束，台灣持續實施邊境防疫管制，桃園捷運公司指出，由於入境旅客一律不得搭乘大眾運輸工具，機場捷運航廈站平...

81隊比9隊 苗栗3對3籃賽男女獎金有別被「告」上監院

苗栗縣政府社會處連辦15年的縣長盃兒少權益宣導三對三籃球鬥牛賽，今年賽事在暑假已結束，參賽隊伍多達182隊，青少年參與熱...

影／鄭文燦訪藥局賣雙鋼印口罩 藥師盼政府加強宣導

今天為藥局販售實名制雙鋼印口罩首日，桃園市長鄭文燦一早訪視還搶頭香購買，感謝第一線藥師努力，表示市府會加強溯源、通路與末...

台灣設計展新竹獸亮相 15公尺高巨大獸腳超吸睛

台灣設計展「靈魂人物」登場，15公尺高的新竹獸現身主場館體育館門口，黃綠相間巨大雙腳超吸睛，將成民眾搶拍的打卡熱點，市府...

陰錯陽差踏入特教領域 光武國中彭筱梅貢獻特教20年

新竹市光武國中特教老師彭筱梅考大學填志願時不慎畫錯科系代碼，考上高雄師範大學特殊教育學系，陰錯陽差踏入特教領域，她打破框...

竹北中秋連假打造夢幻樂園 旋轉木馬、大型氣墊免費玩

中秋連假還沒想好帶小朋友去哪玩嗎？新竹縣竹北市公所10月1日起一連3天，將在高鐵新竹站對面廣場舉辦「竹夢魔法城」活動，除...

慶祝營運滿周年 竹北國民運動中心27日辦運動嘉年華

為慶祝營運滿一周年，新竹縣竹北國民運動中心本周日、27日將舉辦運動嘉年華，竹北國民運動中心指出，營運一年來總使用人次已經...

苗栗芋頭熱傷害達現金救助標準 影響產量不影響品質

苗栗縣重要農產芋頭因6、7月高溫、乾旱，造成遲發性傷害，農委會公告損害率20%以上，達到農業天然災害現金補助標準，芋頭最...

表揚416教師 楊文科拍片致謝

新竹縣政府昨天表揚416名教師，縣長楊文科化身1日老師拍影片感受教師的辛苦並向教師致謝，獲教育部教育奉獻獎的老師劉瑞琴及...

南庄事件 賽夏後代闡述新觀點

苗栗文獻59期賽夏族文化專刊昨天發表，作者、記錄及翻譯者都是賽夏族人，著名的南庄事件及靈魂人物日阿拐由他第5代子孫日智衡...

10月連假遊新竹 享超值好康

台灣設計展10月1日至11日在新竹市登場，適逢中秋、雙十連假，為留客住宿，市長林智堅說，10月起小塹有約除保留舊城精選路...

第2行政園區落腳處 鄭文燦：3選1

桃園市政大樓辦公空間不敷使用，很多局處流落在外，第2行政園區落腳何處備受關注，市長鄭文燦昨答詢時說，選址已濃縮至3方案，...

熱門新聞

貧姊弟100元吃三餐 十年後發現牛排老闆娘多送附餐求報恩

獨／遭爆進貨51.5公噸高麗菜造假？北農：屬預約交易

台南國慶煙火26日先試放 快來先「試搶」好位子

10多年才開花！黃紋萬年麻超高花莖奇觀 路過不要錯過

大學瘋到桃園設校 藍議員憂圈地炒作

漢堡王台南店推買漢堡送糖包 限定活動卻惹怒台南人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。