陰錯陽差踏入特教領域 光武國中彭筱梅貢獻特教20年

新竹市光武國中特教老師彭筱梅考大學填志願時不慎畫錯科系代碼，考上高雄師範大學特殊教育學系，陰錯陽差踏入特教領域，她打破框架推動融合教育，設計許多創新課程，增加特教生的自信心，同時也教導對方有能力時也要幫助別人，翻轉特教生學習腳色，代表竹市獲選教育部109年全國特教優良教師。

彭筱梅說，她意外考上高雄師範大學特殊教育學系，因自己求新求變的個性，正好適合教導多變的特教生。因此積極促成跨班型合作學習課程，包括舉辦資優與特教聯歡會，設計讓資優生擔任關主教導特教生的闖關活動，同時也讓特教生擔任猜謎語的關主，翻轉特教生總是擔任學習者的腳色。另外還設計特教班、資源班、資優班發揮各自專長共耕開心農場，讓老師教學與學生學習更多元化。

彭筱梅善用環境調整與結合多元資源等正向方式輔導特教生，她說，之前曾遇過一名自閉症孩童，對方什麼東西都能拿起來轉，干擾課堂行為不斷，甚至曾對她說「老師，我想要把你抱起來轉。」彭筱梅說，之後她透過社會故事教學法，用簡單的文字及圖片編成故事，直接教導該名孩童適當的社會互動行為，並讓其發揮所長，在才藝表演活動中用手指表演轉鈴鼓，如今該名孩童已畢業多年，還會不時問候她。