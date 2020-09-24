致力推動美感教育 桃市校園不受疫情影響布展頒獎

桃園市文山國小辦理「109年廣達游於藝開幕式暨藝術教育頒獎典禮」，全市高達80件國中小現場靜態布展，其中多校更位在偏鄉或小規模學校，不受疫情影響仍持續推動藝術教育。

文山國小表示，廣達文教基金會舉辦「游於藝計畫」至今已邁入第16個年頭，走訪台灣22個縣市，服務1050間學校，巡迴場次達2513次，累計參觀人數更有316萬5257人次，對藝術教育推動功不可沒。

文山國小獲選為桃園市盟主學校第2年，協辦藝術與美感深耕計畫第7年、跨領域美感教學計畫第3年，校長江彩鳳表示，學校推藝術教育多年，今年也製作了藝閣車，原本要參與藝閣踩街活動，不過受疫情影響恐要延後到明年，相當可惜。

為讓所有今年推動藝術教育活動的學校能，展示今年度各校推動藝術深耕教學成果，教育局特別舉行頒獎典禮，導覽小尖兵游蕙嘉說，除了要自己熟悉畫作，參與導覽培訓，平日在校解說畫作給各個班級的小朋友聽，從中學習到許多表達的技巧。

該次頒獎典禮項目包括108學年度廣達游於藝夏卡爾特展16校、109學年度廣達游於藝劉其偉特展16校、108學年度跨領域美感教育卓越領航計畫種子學校9校、109學年度跨領域美感教育卓越領航計畫種子學校9校、108學年度藝術與美感深耕計畫56校。