慶祝營運滿周年 竹北國民運動中心27日辦運動嘉年華

為慶祝營運滿一周年，新竹縣竹北國民運動中心本周日、27日將舉辦運動嘉年華，竹北國民運動中心指出，營運一年來總使用人次已經突破71萬，公益人次也高達6萬，其中包含服務超過4萬人次樂齡族群，以及身心障礙族群2萬人次，未來將持續辦理更多優質的活動。

縣長楊文科表示，新竹縣曾舉辦多次大型賽事，如企業甲級男女排球聯賽、2017世大運時期的柔道及武術比賽，透過優質的賽事，吸引鄉親對運動的熱情，新竹攻城獅職業籃球隊也將進駐，串連附近的竹北國民運動中心、新竹縣體育場、台大竹北校區的風雨籃球場，提供縣民更完善、更多元的運動休閒空間，讓新竹縣成為健康樂活休閒城市。

竹北國民運動中心表示，中心積極推廣全民運動，除了提供多元課程，也舉辦各項公益活動，如里民日可享受球場、泳池、健身房半價，回饋給在地居民，另外也針對低收入戶、新住民孩童舉辦公益夏令營，近期則為樂齡族群舉辦筋膜放鬆講座，豐富又有趣的公益推廣，深受縣民好評。

中心將在本周日舉辦大型運動嘉年華，1樓有與在地特色商家合作的假日市集，4樓舉辦親子闖關活動，結合警察局、消防局、衛生局、社區大學，精心設計12道關卡，讓鄉親在闖關的過程中學習運動相關知識，更攜手新竹捐血中心舉辦愛心捐血活動，希望鄉親在運動之餘也做公益，回饋社會。