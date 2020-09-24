機場捷運航廈站運量跌7成 直達車調整班距延長至年底

新冠肺炎疫情仍未結束，台灣持續實施邊境防疫管制，桃園捷運公司指出，由於入境旅客一律不得搭乘大眾運輸工具，機場捷運航廈站平均日運量更跌了7成3，為權衡市場供需及旅客需求，調整直達車離峰時段班距的政策將一路延長至12月31日，詳細時刻表請旅客參考各車站及官方網站公告。

桃捷公司指出，桃園機場捷運運量以機場旅客為主，受疫情管制影響，運量持續受影響，今年2至8月平均日運量較108年平均日運量減少約41%，其中機場航廈站A12、A13進出站平均日運量首當其衝，較去年平均日運量大減73%。

桃捷公司持續調整直達車離峰時段班距期間，直達車平日上午9點至下午5點以及晚上7點至晚上10點調整班距為每30分鐘一班，直達車假日班距一律調整為30分鐘一班。普通車則維持通勤旅客服務，時刻表不變，提醒民眾搭乘機捷要全程戴口罩。

桃捷公司強調，目前持續加強車站、車廂環境清潔消毒，提供旅客安心、安全乘車環境與服務。在國際邊境尚未解封期間，桃捷公司歡迎國內民眾搭乘機場捷運暢遊北北桃沿線景點，如A2新北大都會公園、A4宏匯廣場、A13機場觀景台、A18八景島水族館、新光影城、IKEA、華泰名品城等，雖然不能出國依舊能搭機捷來趟美好旅程。