在樂天就能買到新竹良品 中秋節送禮網購好選擇

在新冠肺炎疫情影響下，網路購物成為趨勢，新竹縣政府將「新竹良品 縣上好禮」上架樂天電商平台，降低疫情對店家衝擊，也讓消費者在家即可購買竹縣優質良品、享受在地好食，目前購物專區可買到62間店家的商品，其他店家也持續上架中，歡迎民眾上網選購中秋節伴手禮。

縣長楊文科表示，縣府近年來積極推廣「新竹良品」品牌形象，以高規格的產品檢驗要求，廣納107家在地優質業者，推出的產品都是竹縣精銳好禮，並上架電商平台，中秋佳節即將來到，上網輕鬆購買「新竹良品」特色伴手禮，讓消費者吃得安心、用的心安，絕對是鄉親送禮自用的最佳選擇。

產發處長陳偉志表示，為讓消費者購買最優質的新竹產品，縣府每2年舉辦「新竹良品」徵選活動，今年適逢2020新竹良品改版推出，分別以「新風味」、「竹好茶」、「縣心意」、「出煮藝」、「良農產」、「品甜點」等6大好禮主軸，推廣獨一無二的新竹縣良品，發揚新竹縣在地特色。

另外，也媒合知名電商平台的線上網購力量，讓各店家依據本身經營條件參與線上網路平台商品銷售，除增加經濟產值及拓展網購族群市場外，更希望協助新竹在地老店進行數位轉型，建構虛實並進的多元行銷管道，以促進實質收益，進而達到店家永續發展。

2020「新竹良品-縣上好禮」精裝型錄與電子型錄可至https://reurl.cc/QpQ7bo觀看，樂天平台購物專區可至網站https://www.rakuten.com.tw/shop/otop/category/w7zev/。