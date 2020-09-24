81隊比9隊 苗栗3對3籃賽男女獎金有別被「告」上監院
苗栗縣政府社會處連辦15年的縣長盃兒少權益宣導三對三籃球鬥牛賽，今年賽事在暑假已結束，參賽隊伍多達182隊，青少年參與熱絡，不料事後卻傳出因男 、女組優勝獎金標準不同，被一狀「告」上監察院，質疑比賽設定差別待遇，涉違反性別平等原則；此事經縣府各單位討論，已決定調整明年獎勵方式，男、女組前3名標準將一致，全案雖未違反性平法規，但成了縣府討論分享的一項話題。
今年縣長盃三對三籃球鬥牛賽國中男子組有78 隊、國中女子組 14 隊、高專男子組 81 隊、高專女子組 9 隊報名參賽，各組比賽前3名獎勵金，國中男子及高專男子組依序都是禮券1萬元、7000元、5000元，國女組及高專女子組依序為禮券7000元、3000元及1000元。此外，男生組因參賽隊伍多，獎勵金發放至前6名，女生組僅發放前3名。
比賽多達182隊，縣府在通苑、苗栗、頭份及竹南4區辦理預賽，共81支隊晉級並於7月26日在竹南運動公園進行總決賽，活動中，縣警局還辦理反毒反霸凌宣導及有獎徵答，活動順利落幕。
不料，8月14日縣府收到監察院來函指民眾向監察院陳情，今年三對三籃球賽男女組別數及獎勵金設定差別待遇，涉違反性別平等原則。
社會處長楊文志指出，以今年比賽獎勵金基數分析，國男、高男都有約80隊參賽，兩組獎金數都是2萬8000元，國女、高女各有 14隊、9隊參賽，總獎金各為1萬1000元，如以隊數分析，男生組平均1隊僅350元上下，女生組高達786元、1222元，男生組要進入總決賽，得打敗至少70隊。
他說，以往溫布頓網球賽的男網、女網冠軍獎金也不同，因男網比賽要5戰3勝、女網3戰2勝，難免給人有大、小聯盟的差異感覺 ，縣內的三對三籃球賽是同一場比賽，不一定適合以此例解釋，比賽規定也未違反性平法規，但民眾陳情也提供縣府相關單位在性平方面的思考。
苗栗縣政府將此案例提出分享，並決定明年調整比賽給獎方式，不分組別前3名獎勵金都是1萬、7000及5000元，另外增列男子組報名如達60隊以上，4至6名獎金3000到1000元，女子組報名達30隊，增發4至6名獎金4000元至2000元。由於今年男、女組參賽隊伍數落差明顯，縣府也將要求委辦單位及教育處明年賽前規畫到女生多的學校或社團加強宣導並提供資訊，增加女生參賽機會。
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