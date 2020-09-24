81隊比9隊 苗栗3對3籃賽男女獎金有別被「告」上監院

苗栗縣政府社會處連辦15年的縣長盃兒少權益宣導三對三籃球鬥牛賽，今年賽事在暑假已結束，參賽隊伍多達182隊，青少年參與熱絡，不料事後卻傳出因男 、女組優勝獎金標準不同，被一狀「告」上監察院，質疑比賽設定差別待遇，涉違反性別平等原則；此事經縣府各單位討論，已決定調整明年獎勵方式，男、女組前3名標準將一致，全案雖未違反性平法規，但成了縣府討論分享的一項話題。

今年縣長盃三對三籃球鬥牛賽國中男子組有78 隊、國中女子組 14 隊、高專男子組 81 隊、高專女子組 9 隊報名參賽，各組比賽前3名獎勵金，國中男子及高專男子組依序都是禮券1萬元、7000元、5000元，國女組及高專女子組依序為禮券7000元、3000元及1000元。此外，男生組因參賽隊伍多，獎勵金發放至前6名，女生組僅發放前3名。

比賽多達182隊，縣府在通苑、苗栗、頭份及竹南4區辦理預賽，共81支隊晉級並於7月26日在竹南運動公園進行總決賽，活動中，縣警局還辦理反毒反霸凌宣導及有獎徵答，活動順利落幕。

不料，8月14日縣府收到監察院來函指民眾向監察院陳情，今年三對三籃球賽男女組別數及獎勵金設定差別待遇，涉違反性別平等原則。

社會處長楊文志指出，以今年比賽獎勵金基數分析，國男、高男都有約80隊參賽，兩組獎金數都是2萬8000元，國女、高女各有 14隊、9隊參賽，總獎金各為1萬1000元，如以隊數分析，男生組平均1隊僅350元上下，女生組高達786元、1222元，男生組要進入總決賽，得打敗至少70隊。

他說，以往溫布頓網球賽的男網、女網冠軍獎金也不同，因男網比賽要5戰3勝、女網3戰2勝，難免給人有大、小聯盟的差異感覺 ，縣內的三對三籃球賽是同一場比賽，不一定適合以此例解釋，比賽規定也未違反性平法規，但民眾陳情也提供縣府相關單位在性平方面的思考。