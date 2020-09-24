影／鄭文燦訪藥局賣雙鋼印口罩 藥師盼政府加強宣導

今天為藥局販售實名制雙鋼印口罩首日，桃園市長鄭文燦一早訪視還搶頭香購買，感謝第一線藥師努力，表示市府會加強溯源、通路與末端管理稽查。桃園市藥師公會等3大公會也反映，如今實名制口罩供應充足，希望增加一次的領用數量，另有感市場、文具行等市面通路也在賣口罩，希望政府宣導到有合格醫材許可場域購買才有保障。

為避免國產口罩遭混充，衛福部規定24日起藥局販售實名制口罩皆有MD及Made In Taiwan的雙鋼印標示，至於實名制網路與超商預購，自第18期（取貨日期10月12日至10月25日）起才開始販售雙鋼印口罩，其餘平面醫用口罩可持續販售至12月24日。

桃園市現有503家健保特約藥局、9家衛生所投入實名制販售口罩，每天各獲配送200份（1份9片）成人口罩、20份（1份10片）兒童口罩；桃園區佑您康聯合藥局藥師李麗芬說，每天約賣出5到6成的成人口罩，兒童口罩銷售相對搶手，下午就賣光，初步檢視雙鋼印口罩會有3種樣式，只要認明在口罩最下緣有出現雙鋼印英文標示即為合格。

鄭文燦今早8點多到藥局訪視販售情形，由於沒人排隊，他也親自用健保卡購買雙鋼印口罩，順利就買到1份9片口罩，並檢視口罩上的雙鋼印標示，鄭說，雙鋼印口罩目前只有藥局可以買，藥局供應充分，請大家不用著急，沒有鋼印口罩則可流通3個月。

市府衛生局長王文彥說，依衛福部規定，在12月25日之後，只有雙鋼印的口罩或經衛生局驗章的國產平面醫用口罩才能販售，桃園市政府會持續透過源頭查廠及通路稽查的多重把關方式，查核市面上販售的口罩，以保障市民。

桃園市藥師公會理事長鄭志宏、藥劑生公會理事長黃豐彬及西藥商業同業公會理事長張凱翔也陪同鄭文燦訪視，鄭志宏也反映希望政府能調整實名制領取量，目前為2周購買1份9片口罩，希望能增加領取量，如此可拉長領取頻率，以減輕藥局販售負擔。