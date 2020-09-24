苗栗芋頭熱傷害達現金救助標準 影響產量不影響品質

苗栗縣重要農產芋頭因6、7月高溫、乾旱，造成遲發性傷害，農委會公告損害率20%以上，達到農業天然災害現金補助標準，芋頭最大產地公館鄉農會總幹事古雪雲表示，芋頭熱傷害，影響產量沒有影響品質，也籲請受災農民把握時間申請救助。

苗栗縣芋頭在苗栗市、銅鑼鄉、公館鄉等地，栽種面積約600公頃，其中公館鄉占400公頃，也是最大產地，今年因6、7月乾旱不雨，且動輒攝氏30多度高溫，農友最近收成，發現芋頭泡水邊緣發生坑洞，且有中空狀況，報請農糧署、苗栗區農業改良場及縣府相關單位勘災，發現受損嚴重。

農委會公告苗栗縣芋頭乾旱（遲發性）農業天然災害現金補助地區，損害率達20%以上者，每公頃3萬6000元救助，未達20%者不予救助，受災農民今天到10月5日，可向當地鄉鎮市公所申請。