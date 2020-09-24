聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗芋頭熱傷害達現金救助標準 影響產量不影響品質
苗栗縣重要農產芋頭因6、7月高溫、乾旱，造成遲發性傷害，農委會公告損害率20%以上，達到農業天然災害現金補助標準，芋頭最大產地公館鄉農會總幹事古雪雲表示，芋頭熱傷害，影響產量沒有影響品質，也籲請受災農民把握時間申請救助。
苗栗縣芋頭在苗栗市、銅鑼鄉、公館鄉等地，栽種面積約600公頃，其中公館鄉占400公頃，也是最大產地，今年因6、7月乾旱不雨，且動輒攝氏30多度高溫，農友最近收成，發現芋頭泡水邊緣發生坑洞，且有中空狀況，報請農糧署、苗栗區農業改良場及縣府相關單位勘災，發現受損嚴重。
農委會公告苗栗縣芋頭乾旱（遲發性）農業天然災害現金補助地區，損害率達20%以上者，每公頃3萬6000元救助，未達20%者不予救助，受災農民今天到10月5日，可向當地鄉鎮市公所申請。
古雪雲指出，苗栗生產檳榔心芋鬆軟綿密，熱傷害造成遲發性災害，出現表面坑洞及中空，但沒有爛腐現象，衝擊芋頭的產量，品質還穩定，消費者可以放心購買食用。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言