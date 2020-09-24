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苗栗芋頭熱傷害達現金救助標準 影響產量不影響品質

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣重要農產芋頭因6、7月高溫、乾旱，造成表面坑洞、中空等遲發性傷害，達到農業天然災害現金補助標準。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣重要農產芋頭因6、7月高溫、乾旱，造成表面坑洞、中空等遲發性傷害，達到農業天然災害現金補助標準。圖／公館鄉農會提供

苗栗縣重要農產芋頭因6、7月高溫、乾旱，造成遲發性傷害，農委會公告損害率20%以上，達到農業天然災害現金補助標準，芋頭最大產地公館鄉農會總幹事古雪雲表示，芋頭熱傷害，影響產量沒有影響品質，也籲請受災農民把握時間申請救助。

苗栗縣芋頭在苗栗市、銅鑼鄉、公館鄉等地，栽種面積約600公頃，其中公館鄉占400公頃，也是最大產地，今年因6、7月乾旱不雨，且動輒攝氏30多度高溫，農友最近收成，發現芋頭泡水邊緣發生坑洞，且有中空狀況，報請農糧署、苗栗區農業改良場及縣府相關單位勘災，發現受損嚴重。

農委會公告苗栗縣芋頭乾旱（遲發性）農業天然災害現金補助地區，損害率達20%以上者，每公頃3萬6000元救助，未達20%者不予救助，受災農民今天到10月5日，可向當地鄉鎮市公所申請。

古雪雲指出，苗栗生產檳榔心芋鬆軟綿密，熱傷害造成遲發性災害，出現表面坑洞及中空，但沒有爛腐現象，衝擊芋頭的產量，品質還穩定，消費者可以放心購買食用。

苗栗縣重要農產芋頭因6、7月高溫、乾旱，造成表面坑洞、中空等遲發性傷害，達到農業天然災害現金補助標準。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣重要農產芋頭因6、7月高溫、乾旱，造成表面坑洞、中空等遲發性傷害，達到農業天然災害現金補助標準。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣重要農產芋頭因6、7月高溫、乾旱，造成表面坑洞、中空等遲發性傷害，達到農業天然災害現金補助標準。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣重要農產芋頭因6、7月高溫、乾旱，造成表面坑洞、中空等遲發性傷害，達到農業天然災害現金補助標準。圖／公館鄉農會提供

苗栗縣 農民 高溫

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