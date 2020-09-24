搶攻百貨周年慶商機 MIT品牌趁勢推面膜

秋冬季皮膚容易乾燥敏感，人氣MIT品牌「AQUA C.花漾皙」推出最新的「肌光雙V面膜」，並搶在百貨周年慶時上市，受很多愛美女性青睞。為回饋消費者，即日起至10月底，只要加入MIT品牌會員，可享面膜組現折150元，再享會員才有的買1送1特惠組優惠。

由井欣生醫創立的「AQUA C.花漾皙」，自去年10月推出「修護小黑金」、「保濕微晶瓶」、「極光小白金」三瓶精華液，銷售極佳。業者搶攻百貨周年慶商機，趁勢推出保濕緊緻的「肌光雙V面膜」，藝人夏語心、國際時尚大師李佑群及美容醫學專科醫師廖哲鶯昨都出席發表記者會分享使用心得。

井欣生醫營業部經理徐嫚莉表示，有別於市場上常見的不織布及棉麻材質的面膜，「肌光雙V面膜」採用日本SE384長纖膜布，其特殊纖維結構不僅能乘載25ml的濃縮精華液，導入效果更是一般面膜的10倍以上。超薄輕透的膜布能緊貼臉頰的每個細微部位，與全臉完美貼合，不易造成肌膚刺癢或過敏問題，讓肌膚獲得最好的吸收及緊緻效果。