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怕航空城第3跑道噪音空汙 海口里長陳情讓要走的人走
桃園航空城計畫爭議不休，內政部營建署城鄉發展分署今天下午舉辦擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案討論，大園區海口里長鄭清木率里民北上陳情，爭取剔除徵收的海口里光明社區、田寮過田聚落、東龍凱悅3社區重新納入徵收，鄭清木說，政府應尊重多數民意，「讓想走的人走，想留下的人留下」。
鄭清木租2輛遊覽車北上陳情，該里鄰近桃園航空城第3跑道範圍，其中海口里光明社區、田寮過田聚落、東龍凱悅社區3聚落被剔除徵收範圍，鄭清木與居民多人積極爭取重新納入徵收，反對徵收居民仍堅持剔除徵收，要求政府解決排水、道路通行、違章占用問題。
鄭清木表示，東龍凱悅社區等3個聚落的許多居民，擔心航空城第3跑道興建後，將面臨高噪音、空汙，嚴重危及健康，8、9成居民強烈要求重新納入航空城徵收，政府應尊重多數願意配合徵收的民意，「讓想走的人走，想留下的人留下」，將該里3個聚落重新納入航空城區段徵收範圍。
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