地景藝術節碉堡守衛戰27日開打 認識文化歷史軌跡

桃園市政府文化局今天表示，地景藝術節27日將在平鎮雙連坡碉堡公園舉辦「碉堡守衛戰，全民來挑戰」活動，盼軍營改建而成的公園結合活動，讓參與民眾認識在地文化的歷史軌跡。

文化局表示，2020桃園地景藝術節18日起，在中壢大崙及平鎮雙連坡展開，27日將在雙連坡碉堡公園舉辦「碉堡守衛戰，全民來挑戰」活動，主辦單位將提供紙箱、小道具等，參加民眾可分隊進行對抗賽，看誰能先攻下對方的堡壘，讓地景藝術節結合碉堡公園由軍營改造的特色，讓藝術與生活緊密結合。

文化局指出，9月19日至10月4日地景藝術節期間，每週末都有社區輕旅行活動，邀請民眾騎著鐵馬體驗客家米食，或是認識農村、水圳文化，另外還有4場藝術家座談會，邀請民眾探討藝術建築、公共藝術等議題，並規劃爵士派對，邀請民眾隨著非洲古巴節奏，體驗風靡1920年代的搖擺舞，一起化身為移動的地景藝術。

文化局表示，2020地景藝術節以「構築城市」為主題，邀請包含來自日本、印尼、緬甸等國際藝術家，依照桃園的自然環境與人文特性，以竹子創作出28組藝術作品，作品結合生態、建築、生活空間、人文與美感，希望透過活動讓參與民眾反思都會與鄉村、土地及建築的關係。