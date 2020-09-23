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注意！竹縣縣政二路120巷前中央分隔島 10月起封閉
為改善新竹縣竹北市縣政二路鄰近交流道區的行車秩序，新竹縣政府將從10月1日起，封閉縣政二路120巷及縣政一街前中央分隔島，請用路人配合改由光明一路行駛或利用光明五街路口迴轉。
縣府交旅處表示，由於竹北市人口及機動車輛數逐年激增，交流道區域日常上下班及假日尖峰時間交通量均非常龐大，導致光明六路及縣政二路相當壅塞，雖縣府已多次優化整體路網進行交通號誌，並進行車道增加，但縣政二路部分的交通疏導仍極為有限。
另外，因縣政二路120巷及縣政一街距離光明六路口僅約100公尺，車輛穿越嚴重影響行車安全及行車效率，交旅處與竹北市公所及警察局交通隊會勘研議後，為減少主幹道車流干擾，並提高行車效率，更避免支道車輛直接橫越四車道衍生交通事故，決議將縣政二路120巷及縣政一街前中央分隔島封閉。
交旅處說，工程預定施做時間為9月30日下午，隔日10月1日起禁止人車跨越中央分隔島，請民眾及用路人儘早規畫行車路線，或改由光明一路或光明五街路口迴轉，並確實依交通標誌標線號誌等相關指示行駛，以維交通安全。
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