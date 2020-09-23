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桃園水利會大樓落成即充公？ 會長：釋憲、訴訟最後一搏

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園農田水利會青埔行政大樓今天落成。圖／桃園農田水利會提供
桃園農田水利會青埔行政大樓今天落成。圖／桃園農田水利會提供

桃園農田水利會青埔行政大樓，座落於桃園高鐵站前青埔路上，經2年時間斥資11億元興建，今天落成，但由於全國農田水利會將在10月1日改制，新大樓可能面臨「完工即充公」的危機，會長黃金春致詞時強調，卸任後仍會透過大法官釋憲，及行政訴訟方式，提出水利會改制違法違憲，為水利農友權益，奮力做最後一搏。

全國17個農田水利會將在10月1日改制為公務機關，成為農委會轄屬農田水利管理處，青埔行政大樓未來如何使用，將由農委會及相關單位決定。而現任會長黃金春也將在9月底卸任，他於今天致詞時表示，昨晚還夢到行政大樓遭小偷偷走了水利會的財庫，很可能是自己一直掛念水利會未來的關係，才會做這個夢。

他也向中央喊話「希望未來接管的公務長官好好地善待水利會所有的會員農民朋友、好好地真誠照顧所有員工的權利，這樣我就可以很安心地卸任。」

行政院農業委員會農田水利處副處長陳衍源說，青埔大樓除了解決水利會辦公間及停車空間的問題，大樓位處桃園、新北及台北整個灌區的中心，並臨近高鐵、機捷，未來為灌區農民朋友的服務將更為便利；水利會改制後，農委會一定會更加努力為農民服務，水利會同仁的福利也會維持不變。

水利會改制後將改名為水利處，外傳由新接任農委會參事的前桃園市府秘書長何明光兼任處長，市府秘書長黃治峯表示，桃園農田水利會青埔行政大樓將來還是屬於農委會農田水利分處管理 ，市府會與中央農業水利署及在地水利處合作，照顧農民會員權利。至於農民擔心水利會現有近4千億資產將被充公，他強調，後續將成立基金會管理資產，還是隸屬於原來的水利分處底下，「沒有充公問題」。

桃園農田水利會青埔行政大樓今天落成。圖／桃園農田水利會提供
桃園農田水利會青埔行政大樓今天落成。圖／桃園農田水利會提供

農民 農委會 農田水利會

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