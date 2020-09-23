桃園水利會大樓落成即充公？ 會長：釋憲、訴訟最後一搏

桃園農田水利會青埔行政大樓，座落於桃園高鐵站前青埔路上，經2年時間斥資11億元興建，今天落成，但由於全國農田水利會將在10月1日改制，新大樓可能面臨「完工即充公」的危機，會長黃金春致詞時強調，卸任後仍會透過大法官釋憲，及行政訴訟方式，提出水利會改制違法違憲，為水利農友權益，奮力做最後一搏。

全國17個農田水利會將在10月1日改制為公務機關，成為農委會轄屬農田水利管理處，青埔行政大樓未來如何使用，將由農委會及相關單位決定。而現任會長黃金春也將在9月底卸任，他於今天致詞時表示，昨晚還夢到行政大樓遭小偷偷走了水利會的財庫，很可能是自己一直掛念水利會未來的關係，才會做這個夢。

他也向中央喊話「希望未來接管的公務長官好好地善待水利會所有的會員農民朋友、好好地真誠照顧所有員工的權利，這樣我就可以很安心地卸任。」

行政院農業委員會農田水利處副處長陳衍源說，青埔大樓除了解決水利會辦公間及停車空間的問題，大樓位處桃園、新北及台北整個灌區的中心，並臨近高鐵、機捷，未來為灌區農民朋友的服務將更為便利；水利會改制後，農委會一定會更加努力為農民服務，水利會同仁的福利也會維持不變。