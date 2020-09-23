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大學瘋到桃園設校 藍議員憂圈地炒作

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
清華大學在機捷A16站橫山站附近的航空城計畫區內推動醫療暨教育研發園區。本報資料照
清華大學在機捷A16站橫山站附近的航空城計畫區內推動醫療暨教育研發園區。本報資料照

桃園擁有17所大專院校，近年又有清大交大等設校計畫，進度備受地方關注，市議員林政賢憂心是圈地炒作，政府無償撥用校地，若盼不到實質開發將是「夢一場」。市長鄭文燦強調，設校計畫都在進行中，交大、海大與空大土地完成撥用、清大設校待航空城計畫開發推進，中央大學在八德設校8月獲教育部核定，進度都比想像中快。

林政賢認為，過去技職專校爭升格，積極取得第二校區用地，但遲未開發遭到監察院糾正，台北商業技術學院過往在平鎮設校一案，就名列其中，他認為，目前包含清大、交大在內都來桃園圈地，他擔心一喊又是一、二十年，要求限定一定年限開發。

鄭文燦說，交通大學青埔校區定位為教育研發暨醫療園區，土地已獲行政院核定，清華大學在機捷A16站橫山站附近的航空城計畫區內推動醫療暨教育研發園區，提出設置醫院與學士後醫學系，499個床位已獲桃園市醫審會通過，送衛福部審核中。

另，中央大學在八德擴大都市計畫重劃區設置八德校區，定位為智慧健康園區，鄭文燦也說，教育部在8月已經核定中央大學設校，空中大學在中壢設校也獲核定，反問林政賢「你認為這些國立大學會炒地嗎？」桃園發展迅速是好事，議員應該多支持。

林政賢認為「有夢作美」，自己支持高教辦學，但不希望是好大喜功炒地圈地，像是中央大學設分校過去喊了那麼多年，土地都沒使用。鄭文燦說，中大校地已先行施作中大公園，開放居民休憩，另清大則將配合航空城徵收計畫推展，絕非畫大餅。

副市長李憲明擔任大學設校小組召集人，強調5所大學的設校計畫都是「現在進行式」，尤其清大與交大設校都有充足校務資金，也會請校友協助，各校都相當積極，清大甚至表明希望儘速取得航空城內校地，要求列為優先搬遷區內，市府預計2022年年中將交地給清大運用。

李憲明也說，依據規定，設校計畫核准後，3年內若未有正當理由進行開發將撤銷撥用，將土地返還給市府或所屬單位。

清大 交大 鄭文燦

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