影／賽夏族人視角全新闡述 日智衡看高祖父「南庄事件」

相隔15年，苗栗文獻59期再度以賽夏族文化為主題發表專刊，新書上午發表，全書邀請的作者、紀錄及翻譯者都是賽夏族人，其中著名的「南庄事件」及其靈魂人物日阿拐，由他第5代子孫日智衡、日婉琦兄妹研究撰寫「看南庄事件」，從族裔及賽夏族人的視角， 讓這個歷史事件的影響，呈現不同角度及新觀點，尤具意義。

賽夏文化專題內容包括南庄事件、賽夏族播種祭、新興信仰龍神祭、祭典姓氏分工、織布技藝復振、賽夏語中的借詞等6篇文章，另外還有19則耆老說故事的原文紀錄。

主編潘秋榮指出，賽夏族以地理位置區分為南北兩地域群，北群主要分布在新竹縣五峰鄉，長期與泰雅族部落混居；南群則分布在苗栗縣南庄鄉及獅潭鄉，因環繞在客家聚落間，與客家人接觸較頻繁。在與外族接觸往來密切環境下，以儀式活動凝聚賽夏族社群的方式更顯重要。為振興賽夏傳統文化，除政府制訂政策推動以及族人的覺醒與投入外，更期盼透過多方的調查研究，利用文字與圖照為媒介，藉「苗栗文獻」出版，讓大家更能了解賽夏文化研究的現況與成果。

專題中的賽夏族故事是由風薇萍、菈露打赫斯. 改擺刨共同採集，根據採集現場錄音逐字記音並翻譯成中文，當時訪問的5位耆老，其中3位在數年之間相繼凋零，苗栗縣文化觀光局長林彥甫認為，未來恐難以出現如此熟諳賽夏傳統文化跟語言的保存者，這是賽夏文化的損失，期望藉由文獻出版，讓民眾更了解縣內賽夏族文史及先民智慧。