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影／賽夏族人視角全新闡述 日智衡看高祖父「南庄事件」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗文獻59期以賽夏族文化為主題發表專刊，新書上午發表。記者胡蓬生／攝影
苗栗文獻59期以賽夏族文化為主題發表專刊，新書上午發表。記者胡蓬生／攝影

相隔15年，苗栗文獻59期再度以賽夏族文化為主題發表專刊，新書上午發表，全書邀請的作者、紀錄及翻譯者都是賽夏族人，其中著名的「南庄事件」及其靈魂人物日阿拐，由他第5代子孫日智衡、日婉琦兄妹研究撰寫「看南庄事件」，從族裔及賽夏族人的視角， 讓這個歷史事件的影響，呈現不同角度及新觀點，尤具意義。

賽夏文化專題內容包括南庄事件、賽夏族播種祭、新興信仰龍神祭、祭典姓氏分工、織布技藝復振、賽夏語中的借詞等6篇文章，另外還有19則耆老說故事的原文紀錄。

主編潘秋榮指出，賽夏族以地理位置區分為南北兩地域群，北群主要分布在新竹縣五峰鄉，長期與泰雅族部落混居；南群則分布在苗栗縣南庄鄉及獅潭鄉，因環繞在客家聚落間，與客家人接觸較頻繁。在與外族接觸往來密切環境下，以儀式活動凝聚賽夏族社群的方式更顯重要。為振興賽夏傳統文化，除政府制訂政策推動以及族人的覺醒與投入外，更期盼透過多方的調查研究，利用文字與圖照為媒介，藉「苗栗文獻」出版，讓大家更能了解賽夏文化研究的現況與成果。

專題中的賽夏族故事是由風薇萍、菈露打赫斯. 改擺刨共同採集，根據採集現場錄音逐字記音並翻譯成中文，當時訪問的5位耆老，其中3位在數年之間相繼凋零，苗栗縣文化觀光局長林彥甫認為，未來恐難以出現如此熟諳賽夏傳統文化跟語言的保存者，這是賽夏文化的損失，期望藉由文獻出版，讓民眾更了解縣內賽夏族文史及先民智慧。

「看南庄事件」作者日智衡現任職南庄國小校長，他認為，過往對南庄事件的探討分析不是從理蕃政策的思維下探討日人鎮壓的原因，就是探討樟腦利益開發的經濟條件，但不同立場會導致不同詮釋，他看過一些文獻的紀錄，往往跟族裡老人家的說法、記憶和想像是有落差的，因此嘗試從自身家族發生的歷史事件進行闡述。

苗栗文獻59期以賽夏族文化為主題發表專刊，新書上午發表。記者胡蓬生／攝影
苗栗文獻59期以賽夏族文化為主題發表專刊，新書上午發表。記者胡蓬生／攝影
苗栗文獻59期以賽夏族文化為主題發表專刊，南庄國小校長日智衡和妹妹日婉琦發表的「看南庄事件」，從自身家族及賽夏族人的角度探討這個歷史事件。記者胡蓬生／攝影
苗栗文獻59期以賽夏族文化為主題發表專刊，南庄國小校長日智衡和妹妹日婉琦發表的「看南庄事件」，從自身家族及賽夏族人的角度探討這個歷史事件。記者胡蓬生／攝影
苗栗文獻59期以賽夏族文化為主題發表專刊，新書上午發表。記者胡蓬生／攝影
苗栗文獻59期以賽夏族文化為主題發表專刊，新書上午發表。記者胡蓬生／攝影

賽夏族 南庄 傳統文化

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