10多年才開花！黃紋萬年麻超高花莖奇觀 路過不要錯過

黃紋萬年麻栽培10多年才會開花，花莖長達6到10公尺，1株開花就是奇景，目前在國道3號苗栗縣竹南交流道聯絡道台1己線，近2公里路段中央分隔島種植黃紋萬年麻，整排上百株正值花期，形成特殊公路景觀，公路總局苗栗工務段提醒用路人「路過不要錯過」！

國道3號苗栗縣竹南交流道聯絡道台1己線長4公里多，連接竹南鎮台61、頭份市台1線，其中，東邊靠台61線500公尺到2.5公里處中央分隔島，2001年種植黃紋萬年麻及白水木，最近幾年黃紋萬年麻開花，花莖長達6到10公尺，整排相連蔚為奇觀，公路總局苗栗工務段長陳禎康大開眼界。

陳禎康因此探究，他說，19年前為什麼種黃紋萬年麻的真正原因不可考，他懷疑可能是耐旱、抗風的特性有關，適合種植在接近海邊地帶，黃紋萬年麻屬龍舌蘭科家族成員，大型的觀葉多肉植物，一般多呈現半球形狀，植株高度可達1.5公尺，葉長可達2.5公尺，當開花時長出的花莖，更可高達6至10公尺，小苗到第一次開花，需要十幾年。