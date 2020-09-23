10月連假遊新竹市看設計展 住1晚最高補助2400元

台灣設計展Check in新竹-人來風10月1日至11日在新竹市登場，展期逢中秋、雙十兩大連假，為吸引遊客留宿，市長林智堅說，10月起小塹有約除保留旅人及親子路線，新推出香山走透透行程，可品嘗海鮮、牧場羊奶、米粉等，搭配搭配安心旅遊住宿補助，可得到限量好玩券及動物園入場券，合計最高能補助2400元，超值行程趕快上網報名。

市府指出，小塹有約透過散步小旅行推廣竹市文化深度、在地生活，香山走透透將帶大家探索獲選觀光局經典小鎮的香山區，可到漁場採買體驗，在國家級香山濕地旁吹海風、看夕陽，品嘗創意料理，在地的纖碧爾啤酒、國際米粉、竹魚烏魚子與白蝦、元春羊乳、林記滷味、香山阿母麵線、明發定置漁場的鮮魚等，可以1次「吃懂香山」。

台灣設計展展區包括舊城區，舊城精選的旅人線及親子線持續推出，市府指出，旅人線將帶大家遊覽舊城重要歷史古蹟與吃美食，親子線則以解謎遊戲方式帶領大人、小孩一同認識新竹。

市府指出，台灣設計展要讓民眾漫步中體會看展即旅行，2公里長的路線包含前後站兩大展區及30處店家串連而成的Public line，沿途可見到設計展主視覺「新竹獸」大型裝置，中秋與雙十連假歡迎大家留宿、玩遍竹市。