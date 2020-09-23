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竹友混聲合唱團致力客家歌曲 受邀參加台北樂齡合唱節

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
縣長楊文科重視客語傳承，對於合唱團致力客家歌曲演繹，為推廣客家文化出力，給予肯定。圖／新竹縣政府提供
縣長楊文科重視客語傳承，對於合唱團致力客家歌曲演繹，為推廣客家文化出力，給予肯定。圖／新竹縣政府提供

新竹縣的「竹友混聲合唱團」成立於2014年，長期演唱客家歌曲，近日受邀參加台北樂齡合唱節交流音樂會，更是全場唯一全程演唱客家歌曲的團體，雖有些團員非客家子弟，但也象徵族群融合，同推客家文化，縣長楊文科重視客語傳承，也給予合唱團予鼓勵及肯定。

縣府文化局表示，竹友混聲合唱團由一群音樂愛好者組成，成軍6年多來，獲獎無數，雖經常演繹多種語言的歌曲，但因竹縣為客家大縣，呼應縣府推廣客語的政策，合唱團也以演唱客家歌曲為首要使命，企盼藉由歌聲來傳遞客家文化的多樣面貌，

在竹友混聲合唱團這個大家庭中，團員不僅來自各行各業，也有不同族群，團員一同練唱、表演及參賽，感情深厚、默契十足，還有非客籍的團員因參加合唱團，學習唱客家歌而與客籍的婆婆感情更融洽，有些團員則在加入合唱團後，對客家文化更了解進而喜愛客家文化。

文化局說，此次受邀參加的團隊有10隊，每個團隊各演唱4首自選的歌曲，僅竹友混聲合唱團演唱4首客家歌曲，縣長楊文科對於合唱團致力客家歌曲演繹，為推廣客家文化出力，給予肯定。

竹友混聲合唱團指揮馮蕙珍表示，此次演唱的客家歌曲都有它特殊的意義，4首分別是「青山綠水好風光」、「屙糟的鞋」、「十八姑娘」及「褒忠讚歌」。其中「十八姑娘」，特別選用客語版的，是為了彰顯其創作者鄧雨賢與新竹縣有不可切割的淵源；而「褒忠讚歌」則是表揚客家先烈，爲了保鄉衛土不惜犧牲生命的忠義精神。

新竹縣的「竹友混聲合唱團」近日受邀參加台北樂齡合唱節交流音樂會，是全場唯一全程演唱客家歌曲的團體。圖／新竹縣政府提供
新竹縣的「竹友混聲合唱團」近日受邀參加台北樂齡合唱節交流音樂會，是全場唯一全程演唱客家歌曲的團體。圖／新竹縣政府提供

客家文化 客語 新竹

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