中油3接施工船破壞漁具補償 討海人盼差別補償

中油公司正在桃園市觀音區觀塘工業區興建第3天然氣收站（簡稱中油3接）工程，屢有漁民作業漁具遭進出中油工作船破壞，引起漁會抗爭，永安漁港討海人協會理事長楊門圈今天上午表示，中油3接在大潭施工，砂石工作船在觀音海域頻繁進出，破壞漁網，嚇走魚群，影響漁民生計，如今以6年12萬元一次性補償漁業損失，齊頭式補償不公，該協會希望採取作業、非作業漁船差別補償漁業損失。

中壢區、桃園區漁會因為漁民漁獲減少，之前多次發動漁船前往中油3接施工外海抗議陳情，在農委會漁業署居中協調下，中油與中壢區漁會達成6年12萬元一次補償漁業損失協議，中油也與桃園區漁會協議、同意清除竹圍漁港航道口外圍積沙疏浚和補償。

中壢區漁會總幹事黃德汶表示，觀塘工業區當年東鼎工程施工，針對永安觀音漁區補償每漁船200萬元，取得海域施工範圍，中油3接興建影響漁獲，漁會爭取下，中油施工期取得6年12萬元補償漁業損失，是採平均數補償損失，漁民都提領，另爭取到增設巡護船工作（每天每船2.5萬元）增加額外收入，漁會是照顧多數漁民立場，無法滿足單一漁民訴求。