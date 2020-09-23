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中油3接施工船破壞漁具補償 討海人盼差別補償

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
中油公司桃園市興建第3天然氣收站施工損壞漁民漁具，漁會多次抗爭，永安漁港討海人協會爭取採取作業、非作業漁船補償損失。圖／楊門圈提供
中油公司桃園市興建第3天然氣收站施工損壞漁民漁具，漁會多次抗爭，永安漁港討海人協會爭取採取作業、非作業漁船補償損失。圖／楊門圈提供

中油公司正在桃園市觀音區觀塘工業區興建第3天然氣收站（簡稱中油3接）工程，屢有漁民作業漁具遭進出中油工作船破壞，引起漁會抗爭，永安漁港討海人協會理事長楊門圈今天上午表示，中油3接在大潭施工，砂石工作船在觀音海域頻繁進出，破壞漁網，嚇走魚群，影響漁民生計，如今以6年12萬元一次性補償漁業損失，齊頭式補償不公，該協會希望採取作業、非作業漁船差別補償漁業損失。

中壢區、桃園區漁會因為漁民漁獲減少，之前多次發動漁船前往中油3接施工外海抗議陳情，在農委會漁業署居中協調下，中油與中壢區漁會達成6年12萬元一次補償漁業損失協議，中油也與桃園區漁會協議、同意清除竹圍漁港航道口外圍積沙疏浚和補償。

中壢區漁會總幹事黃德汶表示，觀塘工業區當年東鼎工程施工，針對永安觀音漁區補償每漁船200萬元，取得海域施工範圍，中油3接興建影響漁獲，漁會爭取下，中油施工期取得6年12萬元補償漁業損失，是採平均數補償損失，漁民都提領，另爭取到增設巡護船工作（每天每船2.5萬元）增加額外收入，漁會是照顧多數漁民立場，無法滿足單一漁民訴求。

中油公司表示，中油3接興建工程涉及漁業損失補償，均以漁會為協調窗口，當初確有個別漁民提出作業、非作業漁船差別補償，經由漁會負責協調漁民後，最後雙方達成協議補償，無法針對單一漁民協商。

中油公司桃園市興建第3天然氣收站施工損壞漁民漁具，漁會多次抗爭，永安漁港討海人協會爭取採取作業、非作業漁船補償損失。記者曾增勳／翻攝
中油公司桃園市興建第3天然氣收站施工損壞漁民漁具，漁會多次抗爭，永安漁港討海人協會爭取採取作業、非作業漁船補償損失。記者曾增勳／翻攝

中油 漁民

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