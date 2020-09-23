桃市府行政園區落腳何處？鄭文燦：已濃縮至3方案

桃園市政府市政大樓辦公空間不敷使用，很多局處科室流落在外，第二行政園區落腳何處備受民代關注？市長鄭文燦今天在議會備詢表示，選址已濃縮至3方案，分別為未來鐵路地下化中路車站周邊、捷運綠線沿線都市計畫基地（捷運G12站周邊）及中壢青埔高鐵特區站前車站專用區等，中繼方案為舊司法園區，留待下一個市長決定。

桃園人口成長迅速，已經增至226萬，公務員人力也將髓之擴增，市政辦公空間更顯窘迫，桃園市政府啟動委託顧問公司進行第二行政園區可行性評估報告，雖針對桃園各可能性土地選址有分析評估，包含土地取得難易、交通條件等，但遲遲未有定案。

桃園區市議員林政賢認為，目前市政園區座落桃園區，若未來規畫新的行政園區，選在其他行政區效益太低，一定要留在桃園區，就像高雄市有四維、鳳山兩處行政中心，往返並不方便，因此行政園區要選在桃園區，洽公才方便也能發揮最大效益。

林也提出，他希望桃園要有分區規畫，「北政治中心、南工商重鎮、青埔新興服務業」 各區展現特色，不宜用南北平衡概念就將行政園區遷往中壢等處。

鄭文燦說，選址濃縮至3處，第1處是中路車站附近，牽涉到鐵路地下化周邊都市計畫變更作業，第2處是捷運綠線12站，為藝文園區下一站，交通便捷離交流道也近，第3處是中壢青埔高鐵特區站前車站專用區。

至於行政園區中繼方案則為舊司法園區，桃園地方法院預計明年搬遷完成，因為桃園升格後，辦公空間不夠用，就拿舊司法園區來用，但未來遷址何處？鄭文燦說，會留待下個市長決定，看民意與議會接受度，也要考量交通、區位等各種因素綜合考量。