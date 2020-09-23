聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園青年創業手搖飲「渴以」 食材現煮、打卡牆亮點
手搖飲市場競爭激烈，桃園在地手搖飲品牌「渴以」由青年回鄉創業經營，現已有天桃園、八德2家門市，老闆呂俊杰講究新鮮食材、手工現煮，「人生好芒」、「渴以3Q」等飲品都是店內必點，每一口都喝得到茶香與豐富口感，愛拍照的他也發揮巧思，在店面打造一面兼具時尚與質感的網美打卡牆，讓手搖飲不只好吃好喝又好拍！
「渴以」為呂俊杰與友人新創的手搖飲品牌，他說，夏天喝冰飲解渴，冬天喝熱飲暖胃，要讓客人覺得值回票價、持續回購，手搖飲食材絕對不能馬虎，堅持所有食材當天新鮮現煮，為了讓茶香散發，還用果汁機一杯一杯打出碎冰，增添手搖飲飽和感。
夏季限定的「人生好芒」人氣最旺，香氣四溢的綠茶加入滿滿芒果顆粒和Ｑ彈的西谷米，最後再鋪上厚厚一層的起司奶蓋，不僅份量十足，多層次的酸甜口感，還略為帶鹹，讓人忍不住大呼過癮，而且每喝一口，白裡透黃的漸層感更鮮明，看了好療癒。
店內手搖飲品項近50樣，有原味茶、古早茶、水果茶、拿鐵與奶蓋多種系列，每樣手搖飲各有特色，老闆特別推薦店內人氣招牌「渴以3Q」，在帶有奶香與花香的金萱茶中加入西谷米、珍珠、椰果等現煮食材，不僅消暑解渴，喝完滿滿一杯也有飽足感。
「渴以」在桃園民生路、八德介壽路都有店面，呂俊杰說，對手搖飲的堅持，希望能讓更多人品嘗到，也期待有朝一日「渴以」能到外縣市拓店，讓大家看到「渴以」就會想到桃園，門市飲品除了有會員優惠，現在憑學生證可享珍珠奶茶第2杯半價優惠。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言