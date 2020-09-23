桃園青年創業手搖飲「渴以」 食材現煮、打卡牆亮點

手搖飲市場競爭激烈，桃園在地手搖飲品牌「渴以」由青年回鄉創業經營，現已有天桃園、八德2家門市，老闆呂俊杰講究新鮮食材、手工現煮，「人生好芒」、「渴以3Q」等飲品都是店內必點，每一口都喝得到茶香與豐富口感，愛拍照的他也發揮巧思，在店面打造一面兼具時尚與質感的網美打卡牆，讓手搖飲不只好吃好喝又好拍！

「渴以」為呂俊杰與友人新創的手搖飲品牌，他說，夏天喝冰飲解渴，冬天喝熱飲暖胃，要讓客人覺得值回票價、持續回購，手搖飲食材絕對不能馬虎，堅持所有食材當天新鮮現煮，為了讓茶香散發，還用果汁機一杯一杯打出碎冰，增添手搖飲飽和感。

夏季限定的「人生好芒」人氣最旺，香氣四溢的綠茶加入滿滿芒果顆粒和Ｑ彈的西谷米，最後再鋪上厚厚一層的起司奶蓋，不僅份量十足，多層次的酸甜口感，還略為帶鹹，讓人忍不住大呼過癮，而且每喝一口，白裡透黃的漸層感更鮮明，看了好療癒。

店內手搖飲品項近50樣，有原味茶、古早茶、水果茶、拿鐵與奶蓋多種系列，每樣手搖飲各有特色，老闆特別推薦店內人氣招牌「渴以3Q」，在帶有奶香與花香的金萱茶中加入西谷米、珍珠、椰果等現煮食材，不僅消暑解渴，喝完滿滿一杯也有飽足感。