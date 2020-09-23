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夢想成為髮型設計師 育達商職嚴心妤全國競賽髮藝奪金
父母都是畫家及美術老師，她卻沒有承襲衣缽，而是夢想成為一名美髮設計師！嚴心妤就讀桃園育達商職時尚造型科3年級，也是勞動部勞動力發展署桃竹苗分署的美髮職類的培訓選手，憑著對美髮的執著與熱愛，她在第50屆全國技能競賽決賽中，勇奪美髮職類全國金牌。
從小對美感耳濡目染，讓嚴心妤對美的事物特別感興趣，因媽媽好友是髮型設計師，童年時，常跟著媽媽去美髮店玩，每次坐在椅子上觀察設計師為客人做造型，總覺得設計師好厲害，成為髮型設計師的夢想就此萌芽。
長大後，嚴心妤開始嘗試畫設計圖，涉略各種雜誌，看時裝秀影片。升高中時進入育達商職時尚造型科就讀，開始學習美容美髮的專業課程。更為了精進髮藝，打敗校內競爭對手，爭取成為代表學校參加全國技能競賽的美髮職類選手。
訓練期間卯足全力練習，心妤說，為了奪得好成績，消耗大量的假人頭、染燙劑等練習材料，訓練材料所費不貲，靠著學校及桃竹苗分署提供練習材料的資源，及相關保險、關懷輔導、職訓師資技術指導等協助，才得以撐過。
從分區賽到全國賽這一路走來，嚴心妤形容，曾經練習不如預期，覺得自己技不如人，哭了好多次，分區賽前一個星期每天早上睜開眼，都害怕自己在比賽時會失常，沒拿到名次很丟臉。但靠著老師黃靜雯的耐心指導，終於克服得失心，拿下分區賽第二名，並於全國賽奪得金牌。
桃竹苗分署長賴家仁表示，分署長期與桃竹苗轄區高中職校共同培訓競賽選手，今年總共派出121名選手參比，拿下7金、12銀及14銅的佳績，除自行培訓選手，分署也與育達高中培訓「美髮」職類及君毅高中合作培訓「機器人」等職類拿下金牌，與新竹高工培訓「板金」獲得銀牌、與大興高中培訓「飛機修護」獲得銅牌、永平工商培訓「餐飲服務」獲得銀牌、「西點製作」獲得銅牌及仁德醫校培訓「健康照顧」獲得銅牌。
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