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桃園中秋只開放這裡烤肉 其他公園開烤最高罰5千
中秋節瘋烤肉，桃園市政府往年會擇定部分公園開放民眾烤肉歡聚，但今年卻有重大變革，不開放公園烤肉，只有桃園市虎頭山公園的烤肉區照常開放，讓不少民眾大失所望；市府養工處說明，是基於環境保護、垃圾減量政策，加上因為疫情影響，不鼓勵群聚活動，請市民朋友不要使用公園烤肉，違者可處500至5000元罰鍰。
市府養工處去年在中秋連假開放桃園區向陽公園籃球場旁紅磚廣場、大溪區大溪河濱公園圓形表演廣場烤肉，虎頭山公園59個烤肉爐位採現場登記，今年完全不開放公園空地烤肉，只有虎頭山公園能夠登記使用，民眾需在烤肉當天提前登記借用。
養工處指出，虎頭山公園為桃園市政府風景區管理處管理，烤肉區有54個烤肉爐，在中秋4天連假期間，分為每天早上8點半至中午12點半及下午1點到5點共兩個時段，於開放時段前30分鐘受理登記借用，須帶證件借用，使用後完成場地清潔將退還證件。
養工處也提醒，為維護公園環境與市民安全，請民眾切勿在開放區域以外或其他公園烤肉，以免毀損公共設施，如有違反，將依桃園市公園管理自治條例處500至5000元罰鍰，雖然縮減烤肉區域，民眾也可與親朋好友參與地景藝術節，同樣能團聚歡樂。
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