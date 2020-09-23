機車敬老禮品像極孔雀開屏 苗市里幹事使命必達

重陽節腳步近了，苗栗市要發送4223份敬老禮品，里幹事騎機車載好、載滿，一次最多可以送17份，景象有如孔雀開屏，還要面臨寵物狗可能追咬的威脅，市公所民政課長洪連樵分享「請不要再說里幹事很輕鬆」，引發網路熱議大表認同。

苗栗縣政府依例重陽節送80歲以上長者敬老禮品，今年是肩頸枕及保溫杯，全縣2萬8307份，其中，苗栗市4223份最多，頭份市3406份居次，竹南鎮2555件第3，苗栗市公所1名里幹事要送300多份到500多份間，近來忙著直送到家，洪連樵拍下里幹事騎機車孔雀開屏的景象分享。

一些里幹事指出，如果開車送敬老禮品，車子必須走走停停，且有些巷道狹窄，車子進出不方便，因此騎機車，且要送數百份，機車每趟都是盡量載，最高紀錄包括掛的、身上背的敬老禮品，一次可以載到17份，機車有如孔雀開屏，遇到強風還左搖右晃。

他們說，孔雀開屏每年重陽節前的「節奏」，他們出任務，還有更擔心是家戶寵物狗突如其來咬人，就有1名里幹事被大型寵物狗攻擊，小腿3處傷口，深度達2、3公分，請特休假1星期休養，因此送敬老禮品或敬老生日禮金等，都會先看居家有沒有養狗，及觀察牠的反應，提高警覺防範。