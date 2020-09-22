桃園中秋連假交通管制看這裡 大溪青埔景點警力疏導

中秋連假10月1日起放假4天，桃園市警局因應高速公路及桃園轄區省道、前往桃園大溪、青埔高鐵特定區置地廣場及X-park水族館各旅遊熱門景點的返鄉民眾、出遊人潮、車流，交通大隊今天下午表示，中秋連假，國道匝道口採高乘載管制，國1平鎮系統南下入口匝道封閉，前往大溪老街、青埔X-park等景點道路將加派警力管制、疏道交通，避免塞車，並請民眾遵守管制疏導行車。

中秋連假10月1日起4天，市警局交通大隊研判將出現返鄉、旅遊人潮、車潮，將採取高速公路管制、旅遊景點疏導「超前部署」，警方在桃園市國1、國2、國3各交流道南下入口匝道，自10月1日6時至12時，執行高乘載管制，10月1、2日的0時至24時，國1平鎮系統南下入口匝道封閉。

因應連假前往大溪老街、石門水庫、慈湖景點湧現的人潮、車流，交通大隊表示，連假前往大溪遊客，警方將派人在路口管制、疏道交通，並請遊客提前在上午時段前往，避開下午尖峰時段，離開車流改道台3線信義路往三鶯交流道北上、或走台3乙線往龍潭交流道南下。

另外，因應青埔高鐵特定區的OUTLET華泰名品城、置地廣場新開幕X-park、新光影城及本月底開幕的JETS嘉年華休閒旅遊熱點，預期湧入大量人潮、車流，交通大隊表示，連假期間呼籲前往遊客提前前往，避開中午用餐、下午時段人潮，警方會派人在國2大竹交道中正東路口及台31線青昇路、青埔路口管制、疏導交通。