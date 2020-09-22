因應台商回流 桃市府啟動投資服務列車

疫情衝擊各產業，加上中美貿易戰，台商回流投資，土地取得是一大問題。桃園市府今舉土地媒合招商大會，同時啟動「投資服務列車」，規畫於9月起至年底，每月在平鎮、龜山、中壢、大園工業區服務中心舉辦土地媒合活動，桃園市投資服務中心，也配合於現場提供單一窗口，為企業「客製化」排除投資障礙。

今招商大會啟動「投資服務列車」，規畫於9月底起至年底，在平鎮、龜山、中壢、大園工業區服務中心舉辦土地媒合活動，向企業介紹市府開發的產業園區，及區內土地及廠房資料，傾聽業者投資障礙的疑義，主動積極招商。

另外，桃園市投資服務中心配合活動，前往各工業區提供單一窗口，為企業「客製化」排除投資障礙，針對投資所需的土地、水、電、人才、勞工「五缺問題」，提出快速解决方案，讓投資設廠桃園的企業得到充分的協助。

經發局表示，今年度截至第三季中旬，投資協處累計投資金額逾1070億元。另經濟部「歡迎臺商回臺投資行動方案」核准申請案件中投資桃園的總金額2200億元約占目前台商回流總投資額的20%以上，創造超過3萬個以上就業機會。

因應產業的土地需求，規畫大園智慧科技、八德大安、新屋頭洲、大溪科技、平鎮東龍等五大產業園區，可提供110公頃以上土地；今年協助民營公司報編開發3處園區約31公頃；成功輔導手信坊、鉅輝鋼鐵等6家廠商毗連增加4萬6000平方公尺的產業用地。