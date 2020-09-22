一般旅館私接檢疫者 桃園9月底將公告開罰最高1萬5千元

桃園市議會今天市政總質詢，市議員劉安祺質詢說接獲民眾陳情，中壢有旅館私接檢疫旅客，民眾入住才驚覺，市議員劉安祺憂心該狀況會成為防疫破口。觀旅局回應，現在尚無罰則，預計9月底會公告開罰。

劉安祺表示，一對男女因房子裝修入住中壢1間旅館，開心玩鬧之餘被清潔阿姨問「這是檢疫旅館，你們怎麼住得這麼開心？」兩人頓時嚇到；不過旅館喊冤，這對男女自7月19日入住到9月2日，一開始就已告知旅館部分樓層有收檢疫者。

業者強調，檢疫者及一般客的樓層有分開，目前也已向觀旅局申請輔導，有意要成為合格的防疫旅館；對此桃園市觀光旅遊局表示，已掌握有5家一般旅館有私接檢疫者，其中該家發生爭議的中壢某旅館也已勸導2次，未來訂定公告後如再犯將開罰。

觀旅局表示，桃園市現有18家防疫旅館，約2000間房間，目前入住率8成多，一般房間的房價約為1700元至2500元，專門提供給外籍勞工的房間房價落在1500元。

觀旅局坦言，礙於中央沒有相關罰則與規範，目前對一般旅館私接檢疫者無法可管，不過依傳染病防治法第37條第6款規定，市府可自行訂定公告，預計9月底將制定出公告，針對私收檢疫者的旅館，私接1人就開罰3千元至1萬5千元。