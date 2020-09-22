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苗栗今天好有愛心 他們關懷弱勢做公益
中秋節將屆，人安基金會苗栗平安站、中華全球蔬食協會，及阿斌哥大愛協會等單位，今天送就業包、認購月餅，及安排魔術表演等關懷弱勢，讓他們感受到社會關懷。
人安苗栗平安站、苗栗縣政府今天在苗栗市天后宮，合辦「寒士慶中秋」活動，苗栗平安站站長黃連進、縣府社會處社會救助及社工科邱芳珍等人，發送寒士就業包，內裝「人人平安手錶」、「月圓人安御守」，有250多人領取，個個都迫不及待戴上。
苗栗平安站指出，「人人平安手錶」祝寒士「時來運轉」，也盼提醒他們在工作上守時，讓工作更加順利，此外也向全台義工募集手作縫製的「月圓人安御守」，一針一線蘊含豐富的愛與祝福，願他們能夠就業成功，重回社會。
中華全球蔬食協會送愛到苗栗市幼安教養院，除了發送月餅，邀請魔術師黃信凱及博神-羅賓義演，2人不時親切與院生互動，氛氛相當熱絡，幼安教養院院長林勤妹表示，魔術表演對於院生較為陌生，聽覺、視覺的刺激，把歡樂帶到幼安，讓今年中秋過的不一樣。
另，後龍鎮新苗教養院結合國際崇她苗栗社、一君有限公司、東興水果行等單位愛心認購，由阿斌哥大愛協會轉捐贈弱勢獨居老人200盒月餅，及星光服務協會40盒蔓越莓鳳梨酥，今天辦理轉贈儀式，月餅也將隨著阿斌哥大愛協會志工愛心送餐與服務，送到獨居老人家中過節。
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