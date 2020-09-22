永安海螺文化園區今年底完工 打造客家觀光漁港

桃園市府新建工程局於新屋區永安漁港北岸，辦理「永安海螺文化體驗園區新建工程」，2018年動工，預計今年底完工，透過園區展現客家海洋文化，將永安漁港推動為國際級的客家觀光漁港。

桃園市長鄭文燦今天出席上梁典禮時表示，工程基地面積為5.6公頃，包括整地、廣場整體設計、停車場，及興建1棟2層樓的海螺館，總經費約新臺幣3億8400萬元。海螺館總樓地板面積約2584平方公尺，內部設有文化展覽空間、輕食商店、辦公及會議空間等，將上層規劃為半戶外觀景平台，市民可以從平台上欣賞永安漁港的夕陽美景及美麗全景，讓永安漁港不只是單純的漁港，同時也是亮眼的藝術園區，工程完工後，永安將成為發展海洋客家文化的風格聚落。

鄭文燦說，新屋為桃園市的魚米之鄉，永安漁港更是全台唯一的客家漁港，當地海客利用海洋資源衍生出包括牽罟、吹海螺及石塭捕魚等特有的在地文化。