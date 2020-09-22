桃園失能人口有6萬3千人 議員呼籲成立二級機關長照處

全球都面臨人口老化的問題，桃園市人口已達約225萬人，其中有長照需求的失能人口有6萬3千人，議員建議成立二級機關長照處；桃園市長鄭文燦贊成此舉，他表示，等長照系統穩定後將會設置長照處。

桃園市議會今天舉行市政總質詢，市議員楊家俍指出，社會局官網的在生活照護公告中，洽辦單位竟是衛生局長期照護科，他認為，長照業務分散在社會局及衛生局是六都的通病，每個縣市分配狀況也都不相同。

楊家俍建議，有些生活照護要找衛生局，有些要找社會局，他呼籲市府就長照業務這部分成立二級機關「長照處」，確實明訂業務分工，讓社會局和衛生局有所依循。

鄭文燦也認同議員的看法，他表示，將在衛生局長期照護科及社會局老人福利科雙方定期每兩周進行聯繫會報，溝通長照業務，另外，長照科及老福科都會再增加員額，等穩定後將會在衛生局成立長照處。

衛生局長期照護科長黃翠咪說，銓敘部本月才核定長照科增員4人，現在才要開始招募，目前衛生局和社會局仍採取合作模式，不過衛生局通常是民眾詢問長照資訊的對口，如民眾有問題，可撥打1966會有專人接聽長照專線，提供民眾相關資訊。