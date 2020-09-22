聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園失能人口有6萬3千人 議員呼籲成立二級機關長照處

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
全球都面臨人口老化的問題，桃園市人口已達約225萬人，其中有長照需求的失能人口有6萬3千人，議員建議成立二級機關長照處，桃園市長鄭文燦也贊成此舉。圖／桃園市政府衛生局提供
全球都面臨人口老化的問題，桃園市人口已達約225萬人，其中有長照需求的失能人口有6萬3千人，議員建議成立二級機關長照處，桃園市長鄭文燦也贊成此舉。圖／桃園市政府衛生局提供

全球都面臨人口老化的問題，桃園市人口已達約225萬人，其中有長照需求的失能人口有6萬3千人，議員建議成立二級機關長照處；桃園市長鄭文燦贊成此舉，他表示，等長照系統穩定後將會設置長照處。

桃園市議會今天舉行市政總質詢，市議員楊家俍指出，社會局官網的在生活照護公告中，洽辦單位竟是衛生局長期照護科，他認為，長照業務分散在社會局及衛生局是六都的通病，每個縣市分配狀況也都不相同。

楊家俍建議，有些生活照護要找衛生局，有些要找社會局，他呼籲市府就長照業務這部分成立二級機關「長照處」，確實明訂業務分工，讓社會局和衛生局有所依循。

鄭文燦也認同議員的看法，他表示，將在衛生局長期照護科及社會局老人福利科雙方定期每兩周進行聯繫會報，溝通長照業務，另外，長照科及老福科都會再增加員額，等穩定後將會在衛生局成立長照處。

衛生局長期照護科長黃翠咪說，銓敘部本月才核定長照科增員4人，現在才要開始招募，目前衛生局和社會局仍採取合作模式，不過衛生局通常是民眾詢問長照資訊的對口，如民眾有問題，可撥打1966會有專人接聽長照專線，提供民眾相關資訊。

黃翠咪指出，兩局處在長照部分的分工，衛生局偏向醫療方面，負責如喘息服務、居家護理、居家復能、家庭醫師、銜接出院工作等。社會局老人福利科則負責輔具租借、無障礙改善、巷弄長照站、獨居老人送餐等。

全球都面臨人口老化的問題，桃園市人口已達約225萬人，其中有長照需求的失能人口有6萬3千人，議員建議成立二級機關長照處，桃園市長鄭文燦也贊成此舉。圖／桃園市政府衛生局提供
全球都面臨人口老化的問題，桃園市人口已達約225萬人，其中有長照需求的失能人口有6萬3千人，議員建議成立二級機關長照處，桃園市長鄭文燦也贊成此舉。圖／桃園市政府衛生局提供

衛生局 長照

延伸閱讀

男童手腳多處傷 無照保母遭開罰調查

影／桃園行人過馬路車禍 1人受傷5汽機車毀損

爭取國旅 高雄、桃園推蓮池潭和龍潭相互優惠旅遊消費

長照失能險 買氣不如預期

相關新聞

議員建議設長照處 鄭文燦贊成

桃園市人口已達約225萬人，有長照需求的失能人口有6萬3千人，照護業務卻分屬社會局老人福利科及衛生局長照科，事權分歧，市...

榮家轉型 鄭文燦：協助推動

桃園榮民之家隨著老一輩的榮民減少，面臨轉型問題，市議員段樹文建議可闢建新長照大樓增加住民收容數量；鄭文燦認同榮家轉型勢在...

桃市旅館私接檢疫者 月底開罰

桃園市發生非防疫旅館私接檢疫旅客，民眾入住才驚覺，市議員劉安祺憂心成為防疫破口，要求補救。觀旅局回應，現在尚無罰則，預計...

關西外環道 周六第2次說明會

新竹縣關西鎮假日易交通壅塞，縣府決定新闢外環道路，先前辦理說明會時，民眾針對拆遷、自來水取水口及宗祠景觀等提出疑慮，縣府...

三民附幼新校舍 像極了美術館　

有40年歷史的新竹市三民國小附設幼兒園啟用全新校舍，可容納6班、180位幼兒的園舍，比原本的學生數成長一倍，外觀上設計感...

桃園中秋連假交通管制看這裡 大溪青埔景點警力疏導

中秋連假10月1日起放假4天，桃園市警局因應高速公路及桃園轄區省道、前往桃園大溪、青埔高鐵特定區置地廣場及X-park水...

因應台商回流 桃市府啟動投資服務列車

疫情衝擊各產業，加上中美貿易戰，台商回流投資，土地取得是一大問題。桃園市府今舉土地媒合招商大會，同時啟動「投資服務列車」...

一般旅館私接檢疫者 桃園9月底將公告開罰最高1萬5千元

桃園市議會今天市政總質詢，市議員劉安祺質詢說接獲民眾陳情，中壢有旅館私接檢疫旅客，民眾入住才驚覺，市議員劉安祺憂心該狀況...

苗栗今天好有愛心 他們關懷弱勢做公益

中秋節將屆，人安基金會苗栗平安站、中華全球蔬食協會，及阿斌哥大愛協會等單位，今天送就業包、認購月餅，及安排魔術表演等關懷...

永安海螺文化園區今年底完工 打造客家觀光漁港

桃園市府新建工程局於新屋區永安漁港北岸，辦理「永安海螺文化體驗園區新建工程」，2018年動工，預計今年底完工，透過園區展...

榮家面臨轉型 鄭文燦：協調開放更多床位給一般民眾

近年人口結構邁入高齡化社會，老人安養成關注焦點，過去服務退伍軍人的輔導會所屬榮譽國民之家，隨著老一輩的榮民減少面臨轉型問...

桃園失能人口有6萬3千人 議員呼籲成立二級機關長照處

全球都面臨人口老化的問題，桃園市人口已達約225萬人，其中有長照需求的失能人口有6萬3千人，議員建議成立二級機關長照處；...

熱門新聞

台中公車優惠明年元旦起限定市民 12月起申請綁卡

創新標誌「你超速 爽國庫」 遭養工處誤以為違規拆光

台南自行車意外2年多逾4千死傷 車友曝車道「亂象」

彰縣2「送肉粽」直送海邊 民俗工作者：這樣做就對了

尷尬！才自誇空品歷年最佳 台中豐原PM2.5今飆全台最高

萬里蟹成新北宴食材 紹興酒、可口可樂都入菜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。